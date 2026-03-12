Fútbol - España - Primera División

Barcelona vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

La previa del choque de Barcelona ante Sevilla, a disputarse en el estadio Camp Nou el domingo 15 de marzo desde las 10:15 horas.

12 de marzo de 2026, 11:33 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Barcelona recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 28 de la Liga, el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 10:15 horas, en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Sevilla

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona viene de vencer a Athletic Bilbao con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 12.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Rayo Vallecano. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su décimo tercer triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Sevilla con un marcador de 4-1.

El local se ubica puntero con 67 puntos (22 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (8 PG - 7 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6727221446
2Real Madrid6327203433
3Atlético de Madrid5427166521
4Villarreal5427173718
14Sevilla31278712-7

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Rayo Vallecano: 22 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 30: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Valencia: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Sevilla, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas