Hora y canal para ver en vivo al Real Madrid jugando en Kazajistán por Champions League

Este martes, 30 de septiembre, el poderoso Real Madrid de España tendrá que disputar en Almaty , Kazajistán, ante Kaira, un nuevo partido de la Uefa Champions League (UCL).

El duelo esconde un peligro para el conjunto merengue. Y es el ‘eterno’ desplazamiento hasta la ciudad kazaja, con más de 11 horas de vuelo hasta una localidad a apenas 400 kilómetros de la frontera con China. Esto ha impedido a los blancos ejercitarse apenas para el partido, para el que tienen alguna baja sensible en defensa.

A las ya conocidas bajas de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, se suma la de Dani Carvajal, lo que obliga a Xabi Alonso a inventar una solución para el lateral derecho, con Raúl Asencio y Fede Valverde como opciones. Así, podría recurrir a esa defensa de tres centrales.

Con el partido de Villarreal en el horizonte y ese viaje tan largo, Alonso podría incluir piernas frescas, por lo que hombres como Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Rodrygo Goes o Franco Mastantuono. Eso sí, otros como Vinícius Júnior o Aurélien Tchouaméni podrían empezar en el banquillo.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid. | Foto: Getty Images

El club kazajo apenas ha sufrido dos derrotas como local en el último año y no ha perdido ni encajado gol en los cuatro partidos que disputó en su estadio en las eliminatorias previas de esta Liga de Campeones, en las que se impuso a Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava y Celtic, sin recibir ningún gol en contra en esos cuatro partidos en su estadio.

Por ello, el equipo entrenado por Rafael Urazbakhtin quiere apoyarse en ese impulso como local para conseguir ese ambiente intenso que les dé alas en los primeros minutos, para crear dudas en los madridistas y poder ponerlos en aprietos, con un planteamiento rocoso y sólido que exija a los de Xabi Alonso.

El modesto club kazajo, después de caer en su debut continental, ganó al Zhenis por 3-1 en su competición doméstica para seguir segundo en la tabla, aunque a solo un punto del Astana y con un partido menos, por lo que está en plena batalla por el título a falta de tres encuentros, con el objetivo de defender el título logrado el año pasado.

En juego, los segundos tres puntos vitales para el Real Madrid, que ya ganó con doblete de Kylian Mbappé al Olympique de Marsella, para ir encaminando su presencia en el ‘top 8’, teniendo en cuenta que en las siguientes jornadas recibirá a la Juventus y visitará al Liverpool.

Canal y hora para ver el partido

El juego empezará a las 11:45 a. m. , hora colombiana.

, hora colombiana. Se podrá ver en vivo a través de ESPN/Disney +.