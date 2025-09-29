Chelsea vs. Benfica: canal y hora para ver el partidazo de Richard Ríos en Champions League

Richard Ríos calienta motores para una de las noches que más estaba esperando. El volante colombiano entró en la convocatoria para el partido de este martes contra Chelsea por la fecha 2 de la Champions League 2025/26.

Dicho compromiso se disputará en uno de los estadios míticos de Inglaterra, Stamford Bridge, donde tantas veces aplaudieron a José Mourinho.

El juego de Chelsea vs. Benfica está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en vivo por ESPN 2, además de Disney+ en dispositivos móviles.

Ríos apunta al once titular, aunque recibió críticas por su desempeño en la derrota de hace dos semanas frente al Qarabag (3-2).

Regresa el ‘Special One’

Los focos de atención en Colombia estarán puestos sobre Richard Ríos, pero a nivel mundial hay expectativa por el regreso de José Mourinho a la casa del Chelsea.

Fue en Londres donde se bautizó a sí mismo como el Special One (el especial), haciendo gala de aquel temperamento que ha ido perdiendo con el paso de los años y las derrotas.

El controvertido entrenador luso afirma ser más “humilde” y “altruista” en los últimos tiempos, pero durante su reciente presentación con el Benfica recordó que aunque para muchos su mejor época ya ha pasado, no hace tanto que llevó a la Roma a dos finales europeas.

Devolver a la gloria al Benfica de Lisboa es la nueva misión de Mourinho a sus 62 años, después de ser destituido por el Fenerbahçe turco en agosto.

Mourinho conquistó la Champions League con el Porto y con el Inter de Milán, así como tres títulos de la Premier League con el Chelsea, y una liga española con el Real Madrid.

José Mourinho vuelve a Londres y enfrentará al Chelsea | Foto: AP

Pero más allá de los resultados, se trata un DT que no pasa desapercibido y que hace que en ocasiones haya tantas miradas puestas sobre el banquillo como en el terreno de juego.

Muchos consideran que el presidente del Benfica, Rui Costa, ha fichado a ‘Mou’ como un movimiento estratégico de cara a su reelección en octubre al frente del club lisboeta, algo que el antiguo jugador niega.

“Mourinho es el entrenador del Benfica porque creemos que reúne los requisitos para dirigir un club como el nuestro”, insistió Rui Costa.

Una holgada victoria en la cancha del modesto AVS en el estreno de su segunda etapa al frente del Benfica, 25 años después, precedió al decepcionante empate en casa ante el Rio Ave y a la victoria 2-1 ante el Gil Vicente el viernes.

El recuerdo de tiempos gloriosos mantiene vivo el cariño de la afición del Chelsea por el que fuese su entrenador, y Stamford Bridge presentará un lleno el martes con el deseo de volver a ver a Mourinho en la que fue su casa por allá en 2004.

Los blues vienen de caer ante Bayern Múnich en el debut de esta Champions y necesitan imperiosamente de una victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación directa a octavos de final.

Cuándo es y dónde ver Chelsea vs. Benfica

Champions League - Fecha 2

Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha y hora : Martes 30 de septiembre, 2:00 p. m. (COL)

: Martes 30 de septiembre, 2:00 p. m. (COL) Canal: ESPN 2 y Disney+