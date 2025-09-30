Champions League 2025/26: tabla de posiciones sufre cambios; tres gigantes en la cima

Volvieron las emociones del torneo más importantes de clubes en el mundo; la añorada Champions League.

En la campaña 2025/2026 se jugaron ya dos fechas, lo que generó cambios significativos en la tabla de posiciones y Bayern Múnich se apoderó del liderato con seis, de seis puntos posibles.

Detrás del conjunto bávaro también está Real Madrid e Inter de Milán, que mantienen los mismos puntos, pero una diferencia de gol más baja que la acumulada por los de Luis Díaz y compañía.

Una vez se completen los juegos de la presente semana, se deberá a esperar hasta la semana del 21 de octubre para que nuevamente entre en acción la Champions League.

Aplanadora blanca en Kazajistán

Real Madrid cumplió este martes al arrollar 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, con tres goles de Kylian Mbappé, en la segunda jornada de la fase de la liguilla de la Champions.

Tras un trepidante inicio del conjunto kazajo, el astro francés adelantó a los suyos desde la pena máxima en el 26 y luego amplió distancias tras una larga carrera en el 52, antes de un potente remate en la media luna en el 73.

Real Madrid olvidó la debacle del fin de semana por LaLiga, con goleada en Champions League. | Foto: AFP

Su compatriota Eduardo Camavinga se sumó a la fiesta con otro gol, de cabeza en el 83 y, ya en el descuento, Brahim Díaz (90+3) certificó la ‘manita’ de los madrileños.

Con esta victoria, que sirve como rehabilitación tras la dura derrota ante el Atlético de Madrid (5-2) el sábado en la Liga española, el club blanco continúa invicto en la competición continental, donde a mediados de septiembre superó al Olympique de Marsella (2-1) en su estreno, en el Santiago Bernabéu.

Inter de Milán entra al top 5

Con un doblete de Lautaro Martínez, el Inter de Milán cumplió sin excesivas complicaciones con una victoria en casa por 3-0 ante el Slavia de Praga, este martes en la segunda jornada de la Liga de Campeones europea.

Después de ganar 2 a 0 en Países Bajos al Ajax en la primera jornada, el club lombardo, vigente subcampeón del torneo, suma ya 6 puntos y está en el grupo de cabeza de la clasificación, junto a Real Madrid y Bayern de Múnich.

Lautaro Martínez fue el encargado de romper la resistencia de los checos, que duró media hora: en el 30, el campeón mundial argentino aprovechó un error del guardameta Jindrich Stanek para robarle el balón y firmar el 1-0.

El neerlandés Denzel Dumfries, en su caso asistido por Marcus Thuram, amplió la cuenta poco después (2-0, 34).

En la segunda parte, Lautaro firmó el segundo de su cuenta particular cuando en el 65 empujó a placer a la red un balón servido en bandeja de plata por Alessandro Bastoni.

Este partido era el primero en jugarse en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) desde que la alcaldía de Milán aprobara el martes la venta a los dos principales clubes de su ciudad (Inter y AC Milan), que procederán a su demolición para levantar un nuevo recinto ultramoderno en lugar del vetusto y emblemático recinto actual.