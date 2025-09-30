Uefa le metió sanción a figura del Real Madrid: esta fue la razón

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la Uefa sancionó con dos partidos en Champions League al experimentado lateral derecho Dani Carvajal, del Real Madrid. Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, también fue castigado.

El lateral madridista fue expulsado por roja directa en el choque ante el Olympique de Marsella francés, por la primera fecha de la Liga de Campeones de Europa, por el colegiado bosnio Irfan Peljto.

Dani Carvajal del Real Madrid. | Foto: AP

La tarjeta roja se dio después de que le avisaran desde la sala VAR que revisara su acción con el portero argentino Gero Rulli, antes de un saque de esquina y en el que le golpeaba con su cabeza en el rostro.

El organismo lo ha castigado con dos partidos por “agresión a otro jugador” por lo que además del duelo ante el Kairat Almaty de este martes, que acabó 5 goles a 1 a favor de la casa blanca’, que se lo perdía también por lesión, no estará en la visita del próximo 22 de octubre de la Juventus de Italia.

Por su parte, la comisión ha castigado con un encuentro de suspensión a Diego Simeone por “conducta antideportiva” durante el duelo en el mítico estadio Anfield Road ante el Liverpool FC de Inglaterra, por lo que no se pudo sentar este martes en el banquillo del Riyadh Air Metropolitano ante el Eintracht Frankfurt de Alemania. Ese encuentro terminó 5 tantos a 1 a favor del conjunto rojo y blanco.

El experimentado director técnico argentino fue expulsado por el árbitro italiano Maurizio Mariani después de que se encarara con una zona de la grada tras los banquillos, enojado, por los insultos de un aficionado del equipo local y después de que el defensa central neerlandés Virgil van Dijk anotara en el tiempo añadido el 3 a 2.

Diego Simeone, DT del Real Madrid. | Foto: AFP

Y sobre el mismo Simeone, este habló en rueda de prensa tras el más reciente triunfo del Atlético de Madrid. Hizo referencia, entre otras cosas, al atacante francés Antoine Griezmann.

“Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético de Madrid. Ni qué hablar de sus 200 goles, que es una locura. Recuerdo cuando llegó, un extremo bajito que jugaba tirado a la izquierda. Lo invitamos a explotar sus mejores características: velocidad, golpeo de cabeza, buen tiro de izquierda, buen tiro de derecha, uno contra uno... Y empezó a jugar en esa posición de media punta en la que creció a tal punto de llegar al Mundial y jugar en esa posición y salir campeón del mundo”, expresó.