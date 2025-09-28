Vinicius podría dañar felicidad de Luis Díaz: movimiento de Bayern Múnich desata preocupación

Luis Díaz está viviendo uno de los mejores capítulos de su vida tras su llegada a Bayern Múnich. El colombiano se ha convertido en una pieza inamovible en el esquema del técnico Vicent Kompany, es amo y señor del sector izquierdo.

Su entrega y su condición física, entre otros aspectos, han hecho que se gane rápidamente la confianza de su entrenador y sus compañeros, quienes ya encuentran en el guajiro una solución cuando los partidos se complican.

En contraste, Vinicius Junior no la pasa para nada bien en el Real Madrid. Tras la llegada de Xabi Alonso, el brasileño no ha tenido un rol principal en el equipo blanco, cuya máxima estrella en estos momentos es Kylian Mbappé.

Vinicius Jr. una de las estrellas que tiene el Real Madrid. | Foto: AP

Pese a que ha estado en una gran cantidad de partidos, el número 7 no ha mostrado su mejor versión y ha recibido fuertes críticas. Además, prácticamente se convirtió en uno de los cambios fijos del entrenador español en cada juego, lo que habría generado un disgusto en el futbolista.

Ante estos panoramas, en las últimas horas se comenzó a hablar de cómo el camino entre el colombiano y el brasileño podrían cruzarse hasta que uno se convierta en competencia directa del otro.

Desde España se ha dicho que Vinicius Jr. no está del todo contento con su actualidad y, además, a esto se le suma que no se ha hecho ningún avance sobre su renovación, ya que el vínculo que lo une con la Casa Blanca vence en 2027.

Debido a esto, el extremo izquierdo no vería con malos ojos poder salir y escribir un nuevo capítulo en otro club. Allí es donde aparece el Bayern Múnich, pues desde Alemania se dice que el conjunto bávaro estaría interesado en un posible movimiento.

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich desde el inicio de esta temporada. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Así lo reveló el medio local TZ, que informó que los alemanes mantienen en el radar al brasileño por si en algún momento se abre la puerta de una posible salida del club español.

"La estrella del Real Madrid estaría abierta al traspaso, al no estar satisfecho con su entrenador, Xabi Alonso, y el Bayern se menciona como parte interesada. ¿Habrá un fichaje espectacular el próximo verano?“, indicó.

Este rumor llega pese a que en este último mercado de transferencias los bávaros desembolsaron 75 millones de euros para hacerse con los servicios de Luis Díaz.

Si se llega a confirmar esta información, el colombiano se podría ver afectado porque tendría una nueva competencia directa para su puesto, además de que sería alguien que estuvo a muy poco de quedarse con el Balón de Oro.

No obstante, si Vinicius llegara a aterrizar en Alemania, tendría que poner a disposición mucho más que su talento, ya que eso es una de las cosas que le han aplaudido al guajiro desde su llegada: la forma en la que se entrega en cada partido defendiendo y atacando.

Además del Bayern Múnich, desde Alemania se dice que hay otros grandes equipos que siguen de cerca el caso de Vini como por ejemplo Arsenal, Manchester City, Liverpool, entre otros.