Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la derrota del Barcelona ante PSG: “Tanto humo”

PSG venció 2 goles a 1, de visitante, al FC Barcelona por la segunda fecha de la Champions League. El equipo galo contó con algunos ausentes, no estuvo su habitual grupo titular, así como pasó en el culé.

Tras el encuentro, el periodista deportivo colombiano Carlos Antonio Vélez se pronunció. El comunicador no se guardó absolutamente nada en su reacción.

“Los suplentes del PSG disiparon tanto humo que había en el ambiente. Sin Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos y Kvaratskhelia, 4 de sus mejores hombres, se paseó por tierras catalanas. Salud” (sic), dijo.

Los suplentes del PSG disiparon tanto humo q había en el ambiente. Sin Ousmane Dembélé, Désiré Doué , Marquinhos y Kvaratskhelia

4 de sus mejores hombres se paseó por tierras Catalanas. Salud. https://t.co/mVl42htH0S — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 1, 2025

Así fue el partido

Fieles a sus estilos de juego, ambos equipos mantuvieron una feroz lucha por el control del balón, que se decantó al principio del lado del conjunto catalán.

Antes de marcar, Torres (14′) avisó primero tras un pase al milímetro de Lamine Yamal con el exterior. El valenciano superó al guardameta Lucas Chevalier en un mano a mano, pero su disparo forzado y sin ángulo fue despejado por el ucraniano Illya Zabarnyi en la línea de gol.

Cinco minutos después, Torres (19′) materializó el dominio azulgrana en un momento en el que el equipo parisino parecía sin ideas en ataque. El portugués Vitinha erró un pase que acabó en el pie de Yamal.

El internacional español cedió el esférico a Pedri, quien habilitó a Marcus Rashford. Sin pensarlo dos veces, el inglés asistió al primer toque a Torres para batir a Chevalier.

A partir de ese momento, el Barça se diluyó y empezó a sufrir hasta que Mayulu se plantó ante el cancerbero polaco Wojciech Szczesny para engañarle en su disparo y anotar el tanto del empate en el 38.

La mitad del tanto tuvo la firma de Nuno Mendes, encargado de frenar a Yamal. El portugués arrancó desde su campo y se deshizo de varios rivales antes de pasar a su compañero. Pese al empeño de Yamal por la banda derecha y Pedri distribuyendo el juego, el Barça no logró traducir esos destellos en tantos.

Tras la reanudación, ambos equipos alternaron las oportunidades, pero la más clara estuvo al comienzo en los pies de Dani Olmo, que remató sin portero, aunque apareció Achraf Hakimi para desviar un balón que se colaba dentro de la portería.

En el último tramo, un fallo de los culés en la salida de balón casi les cuesta un susto. La pelota acabó en las botas del surcoreano Lee Kang-in, que golpeó el poste con un potente zurdazo.

Pero Hakimi dinamitó el choque tras zafarse de su marca rival y mandar un centro que cruzó la zaga blaugrana para encontrar a Ramos (90′) sin oposición y sin que Wojciech Szczesny pudiera evitar el tanto del triunfo francés.