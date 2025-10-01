Asalto de PSG a Montjuic: Hansi Flick estalló por final de Barcelona en Champions League

Al último minuto, el delantero luso Gonçalo Ramos marcó el tanto que dio a los galos el 2-1 frente a los blaugranas.

Fue una anotación que tuvo tensión por la posición del ariete, pero finalmente el VAR despejó las dudas al mostrar la posición lícita del anotador.

Ferran Torres (19′) fue quien inicialmente abrió el marcador para Barca, pero luego el manejo de Luis Enrique ayudó a que Senny Mayulu (38′) y Gonçalo Ramos (90′) les remontaran a los culés en su propia casa.

Lamine Yamal destiló su magia en un escenario propicio para hacerlo, pero no le fue suficiente a su club para salvarse de la derrota.

Hansi Flick estalló una vez, le marcaron el segundo tanto en contra por los movimientos errados de su zaga defensiva.

Fieles a sus estilos de juego, ambos equipos mantuvieron una feroz lucha por el control del balón, que se decantó al principio del lado del conjunto catalán.

Antes de marcar, Torres (14′) avisó primero tras un pase al milímetro de Lamine Yamal con el exterior. El valenciano superó al guardameta Lucas Chevalier en un mano a mano, pero su disparo forzado y sin ángulo fue despejado por el ucraniano Illya Zabarnyi en la línea de gol.

Cinco minutos después, Torres (19′) materializó el dominio azulgrana en un momento en el que el equipo parisino parecía sin ideas en ataque.

El portugués Vitinha erró un pase que acabó en el pie de Yamal. El internacional español cedió el esférico a Pedri, quien habilitó a Marcus Rashford. Sin pensarlo dos veces, el inglés asistió al primer toque a Torres para batir a Chevalier.

Lamine Yamal brilló con Barcelona, pero no le alcanzó ante PSG por Champions League | Foto: Getty Images

A partir de ese momento, el Barça se diluyó y empezó a sufrir hasta que Mayulu se plantó ante el cancerbero polaco Wojciech Szczęsny para engañarle en su disparo y anotar el tanto del empate en el 38.

La mitad del tanto tuvo la firma de Nuno Mendes, encargado de frenar a Yamal. El portugués arrancó desde su campo y se deshizo de varios rivales antes de pasar a su compañero.

Pese al empeño de Yamal por la banda derecha y Pedri distribuyendo el juego, el Barça no logró traducir esos destellos en tantos.

“Aún queda mucha Champions”

Tras la reanudación, ambos equipos alternaron las oportunidades, pero la más clara estuvo al comienzo en los pies de Dani Olmo, que remató sin portero, aunque apareció Achraf Hakimi para desviar un balón que se colaba dentro de la portería.

En el último tramo, un fallo de los culés en la salida de balón casi les cuesta un susto. La pelota acabó en las botas del surcoreano Lee Kang-in, que golpeó el poste con un potente zurdazo.

Pero Hakimi dinamitó el choque tras zafarse de su marca rival y mandar un centro que cruzó la zaga blaugrana para encontrar a Ramos (90′) sin oposición y sin que Wojciech Szczęsny pudiera evitar el tanto del triunfo francés.

“Muy decepcionado. Si encajas en el último minuto y pierdes en casa...”, afirmó el neerlandés Frenkie de Jong a los micrófonos de Movistar+.

“Ellos (PSG) estaban mejor en la fase final, en la segunda parte. Nosotros empezamos mejor el partido, pero ellos en la segunda estuvieron mejor”, reconoció el centrocampista, al tiempo que subrayó que “aún queda mucha Champions”.