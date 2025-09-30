Luis Enrique se destapa y dice lo que piensa del Barcelona, antes del duelo con PSG por Champions

Este miércoles 1 de octubre, FC Barcelona de España se verá las caras con PSG de Francia por la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa. El duelo se jugará en suelo español.

Antes del encuentro, Luis Enrique, director técnico del club galo, se destapó y dijo lo que piensa de la escuadra blaugrana, que es entrenado por el alemán Hans-Dieter Flick.

Luis Enrique después de la final del Mundial de Clubes. | Foto: Getty Images

“Comparar no es lo más indicado. Este equipo me encanta y conecta con la idea futbolística que hay en el Barça. Flick es un entrenador de altísimo nivel, que no especula, va al ataque, utiliza jugadores de un perfil ofensivo, que sabe defender bien. Esa es la diferencia”, afirmó el técnico del Paris Saint Germain.

Luis Enrique señaló que el FC Barcelona de Flick es un equipo que le “encanta” y le “gusta ver”. “Soy ‘culer’ y socio ‘culer’ y lo seré toda mi vida, con lo cual veo todos sus partidos y es un equipo que me gusta ver mucho porque me divierte”, añadió.

Sobre su vuelta a la ciudad de Barcelona, el asturiano confesó que es “bonito” para él estar en una ciudad que siente como su “casa”. “Es el lugar donde he hecho la mayor parte de mi carrera y siempre es especial. No es el Camp Nou, pero es un estadio muy bonito, donde viví la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992”, indicó.

“No vamos a especular porque hay que dar una buena versión en lo futbolístico y lo emocional. Es un partido que está hecho a medida de los dos equipos. Será un partido bonito con dos equipos con mentalidad ofensiva y que saben defender y controlar el balón. La clave del partido será el balón”, analizó el entrenador del PSG.

Luis Enrique personificó sobre la figura de Pedri, “un jugador increíble” y que lo conoce “muy bien”. “Sin ninguna duda es Harry Potter, espero que mañana no traiga la varita. Pero el Barça no solo es Pedri, son infinidades de jugadores del más alto nivel. Son todos muy buenos con y sin balón, y por ello están teniendo buenos resultados”, subrayó.

Un PSG que no podrá contar en el Lluís Companys con ninguno de los integrantes de su tridente titular. “Hay muchas maneras diferentes de valorar las bajas. Lo que queremos es tener resultados, da igual quién juegue. Cada jugador forma parte de un equipo y vamos a preparar el partido de la mejor manera posible para tratar de ganarlo. Para nosotros es excitante y apasionante jugar contra un equipo con la misma mentalidad que nosotros”, dijo.