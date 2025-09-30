Barcelona vs. PSG: hora y canal para ver el partido estelar de la Champions League

Barcelona regresa al Estadio Olímpico de Montjuic para recibir al París Saint-Germain en la fecha 2 de la Champions League 2025/26.

Ambos equipos llegan golpeados por las lesiones. Los azulgranas, por ejemplo, no podrán contar con Raphinha, Gavi, Fermín López y Joan García, entre otros, aunque hace unos días recuperaron a Lamine Yamal.

Y el PSG no se queda atrás. Luis Enrique entregó una convocatoria oficial en la que brillan por su ausencia los nombres de Ousmane Dembelé, Marquinhos, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

A pesar de las bajas sensibles, es considerado el partido más importante de esta jornada en el fútbol europeo y se robará la atención del mundo por el choque de grandes estrellas.

El pitazo inicial está programado para este miércoles 1 de octubre, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), y será transmitido a través de ESPN en toda latinoamérica.

Flick palpita el duelo ante Luis Enrique

Para el Barcelona será una prueba de fuego ante el vigente campeón de Champions. Los catalanes son favoritos al título, pero necesitan convencer a su afición de tener las condiciones para pelear frente a los mejores del continente.

“Es muy importante ganar esto defensiva y ofensivamente. Esto es lo más importante, pero también aprovechar los espacios que nos dan. Estoy muy contento de tener este partido mañana para verlo. Siempre mejoramos. Aprendemos cada día, cada partido, y más contra este rival”, dijo el técnico Hansi Flick.

Al frente tendrá a Luis Enrique, elegido como el mejor técnico de la temporada y el último entrenador que logró ganar la Champions con el Barcelona en 2015.

“Jugamos contra los mejores en Europa y ahora contra el mejor de la pasada temporada. Es un equipo top, con fantásticos jugadores, un entrenador fantástico, me encanta lo que veo de ellos y su estilo de juego. Es un gran reto, pero tenemos en mente ganar este partido”, aseguró el estratega alemán.

Los ojos del planeta estarán puestos sobre Lamine Yamal, nuevo fenómeno del fútbol mundial, en quien reposan las esperanzas del barcelonismo.

“Que Lamine es ‘súper, súper, súper’... No me gusta eso. Es un jugador excepcional, pero también en nuestro equipo tenemos más jugadores de este nivel. Tiene 18 años y para mí debe centrarse en trabajar duro. No siempre es fácil”, manifestó Flick en rueda de prensa.

Lamine Yamal celebrando un gol junto a Robert Lewandowski | Foto: AP

Ambos vienen de ganar su primer partido en esta Champions. Barcelona ganó de visitante frente a Newcastle en Inglaterra con doblete de Marcus Rashford, mientras que el PSG le aplicó una senda goleada al Atalanta en París (4-0) gracias a los tantos de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

Este partido es clave para sus aspiraciones de mantenerse dentro de los ocho primeros y sacar tierra de por medio rumbo a la clasificación a la siguiente fase.

