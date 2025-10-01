Mónaco le dañó la fiesta al Manchester City en Champions League: partido se definió en las últimas

Manchester City de Inglaterra se midió en condición de visitante, este miércoles 1 de octubre, contra Mónaco de la Ligue 1 por la segunda jornada de la Uefa Champions League.

Todo parecía indicar que el equipo dirigido por el español Pep Guardiola se iba a llevar el resultado por 2 goles a 1. Sin embargo, al final del encuentro, el conjunto local, a través de un penal anotado por Eric Dier, puso el 2 a 2.

Fue, sin lugar a dudas, un baldazo de agua fría para la escuadra de la Premier League, que se regresa a casa con un solo punto, no con tres, como se pensaba en la antesala.

Más de la UCL

En Estambul, Liverpool confirmó su semana negra después de caer el fin de semana en Premier ante el Crystal Palace (2-1). Un manotazo de Ryan Gravenberch a Baris Alper Yilmaz en el área provocó que el árbitro señalara penalti y que Victor Osimhen se plantara ante los once metros; el nigeriano engañó a Allison con un lanzamiento por el medio, a la postre definitivo para la victoria de Galatasaray.

En Limassol, el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz no tuvo piedad del modesto Pafos (1-5), al que ya le ganaba por 0-4 a la media hora gracias a los tantos de Harry Kane (2, 17 ya esta temporada), Raphaël Guerreiro y Nicolas Jackson. Antes del descanso, el cuadro chipriota recortó distancias, pero los bávaros acabaron con cualquier atisbo de duda con otra diana de Michael Olise.

Por su parte, el Chelsea logró su primer triunfo en esta Champions ante el Benfica de José Mourinho en Stamford Bridge (1-0), después de que Richard Ríos anotara en propia meta a los 18 minutos, todo en un encuentro que el conjunto ‘blue’ terminó con un futbolista menos por la expulsión de Joao Pedro en el descuento.

Mientras, el Inter de Milán no encontró excesivos problemas ante el Slavia Praga (3-0), al que finiquitó con un doblete del argentino Lautaro Martínez y otro tanto del neerlandés Denzel Dumfries, y el Olympique de Marsella dejó atrás su derrota en el Santiago Bernabéu con una goleada frente al Ajax (4-0), con Igor Paixao, por partida doble, Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang como goleadores.

Además, Tottenham salvó un punto en casa del Bodo/Glimt en el minuto 89 (2-2). Los noruegos consiguieron adelantarse 2-0 a pesar de errar un penalti en la primera mitad; un doblete de Jens Hauge puso en ventaja al equipo local, pero Micky van de Ven, solo dos minutos del último tanto escandinavo, y un gol en propia portería de Jostein Gundersen establecieron el definitivo 2-2.