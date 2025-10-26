Real Madrid vs. Barcelona: el clásico sigue inclinado para los ‘merengues’ mientras el árbitro sigue siendo protagonista

Este domingo el Real Madrid y el Barcelona disputan en el césped del Santiago Bernabéu el llamado súper clásico del fútbol mundial.

Como era de esperarse, el partido comenzó con alta intensidad y tan solo al minuto 19 el francés, Kylian Mbappé abrió el marcador con un remate de media distancia tras complicaciones del Barcelona en salida.

Tras la revisión del VAR, se evidenció que el delantero galo y estrella del cuadro merengue estaba en fuera de lugar; sin embargo, las imágenes compartidas no son tan claras como esperaban quienes siguen el encuentro.

🤏 El fuera de juego de Mbappé que anuló el gol del francés pic.twitter.com/PpETxlufUi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 26, 2025

Han anulado este gol totalmente legal de Mbappé



Hay que marcharse hoy mismo de esta Liga corrupta pic.twitter.com/1HPxwWNBzj — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) October 26, 2025

Superado el tema del fuera de lugar y con un equipo merengue herido por la decisión del central, los de Xabi Alonso siguieron apretando y sobre el 22 Mbappé volivó a inflar la malla del rival.

Esta vez, y tras un pase preciso que lo tomó perfilado para emprender carrera y vencer a Szczesny y abrir el marcador.

Ahora si gol legal de Mbappé, o espabilamos a nos meten una goleada pic.twitter.com/E2D5PrYgib — Manutinho (@GxlDeManutinho) October 26, 2025

Más adelante, en el minuto 38, Fermín López silenció el Bernabéu al marcar el empate.

GOLAZO DE FERMIN LOPEZZZZZZ



ASISTENCIA DE RASHFORD pic.twitter.com/4QcSPjDxbC — Jeff (@JeffFcb14) October 26, 2025

El encuentro, que contó con dos equipos bastante activos tuvo otra emoción más antes de ir al entretiempo; Bellingham anotó al 43 y permitió a su equipo irse al descanso con la ventaja en el marcador.