Suscribirse

Deportes

Real Madrid vs. Barcelona: el clásico sigue inclinado para los ‘merengues’ mientras el árbitro sigue siendo protagonista

El partido se disputa en el Santiago Bernabéu y enfrenta a los dos equipos más emblemáticos de España.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

26 de octubre de 2025, 3:46 p. m.
Kylian Mbappé, Real Madrid
Kylian Mbappé marcó para el Real Madrid pero su tanto fue anulado por fuera de juego. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Este domingo el Real Madrid y el Barcelona disputan en el césped del Santiago Bernabéu el llamado súper clásico del fútbol mundial.

Contexto: La tabla de posiciones de la Liga BetPlay está para ‘alquilar balcón’: así están ubicados los equipos en la pelea por quedar en los ocho

Como era de esperarse, el partido comenzó con alta intensidad y tan solo al minuto 19 el francés, Kylian Mbappé abrió el marcador con un remate de media distancia tras complicaciones del Barcelona en salida.

Tras la revisión del VAR, se evidenció que el delantero galo y estrella del cuadro merengue estaba en fuera de lugar; sin embargo, las imágenes compartidas no son tan claras como esperaban quienes siguen el encuentro.

Superado el tema del fuera de lugar y con un equipo merengue herido por la decisión del central, los de Xabi Alonso siguieron apretando y sobre el 22 Mbappé volivó a inflar la malla del rival.

Esta vez, y tras un pase preciso que lo tomó perfilado para emprender carrera y vencer a Szczesny y abrir el marcador.

Más adelante, en el minuto 38, Fermín López silenció el Bernabéu al marcar el empate.

El encuentro, que contó con dos equipos bastante activos tuvo otra emoción más antes de ir al entretiempo; Bellingham anotó al 43 y permitió a su equipo irse al descanso con la ventaja en el marcador.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump pone la lupa en el transporte: lanza investigación por fraudes en empresas que contratan conductores sin dominio del inglés

2. Jhon Arias y Daniel Muñoz tuvieron acción en la Premier League: fin de semana amargo para ambos futbolistas

3. El presidente Petro vuelve a referirse a Verónica Alcocer y su relación de pareja: “Lo que pase en mi corazón es asunto mío”

4. Donald Trump y Lula da Silva acordaron iniciar “inmediatamente” negociaciones comerciales tras los aranceles del 50 %

5. Real Madrid vs. Barcelona: el clásico sigue inclinado para los ‘merengues’ mientras el árbitro sigue siendo protagonista

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Real MadridBarcelonaclásico españolLaLigaFútbol español

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.