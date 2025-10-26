Jhon Arias y Daniel Muñoz tuvieron acción en la Premier League: fin de semana amargo para ambos futbolistas

La Premier League sigue adelante y este domingo los colombianos Jhon Arias y Daniel Muñoz tuvieron acción con el Wolverhampton y el Crystal Palace, respectivamente.

Jhon Arias, volante de Wolverhampton y la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Por parte de los Wolves, Arias fue titular y nuevamente recibió la confianza del entrenador; sin embargo, su equipo se fue abajo rápidamente, por lo que tuvo que doblegar esfuerzos para intentar la remontada.

Al minuto 30, los lobos caían 2-0 contra el Burnley, pero un golpe anímico los sacudió y lograron igualar 2-2 antes de irse al entretiempo, lo que hacía pensar que el equipo local podría conseguir su primera victoria en la Premier League.

El segundo tiempo fue reñido y, cómo ha sido una constante, Arias fue el primer cambio para los Wolves, lo que deja sobre la mesa el posible descontento que el entrenador Vitor Pereira tiene por el cafetero.

Cuando todo parecía consumado y los lobos acariciaban un empate, vino el baldado de agua fría para o locales, pues un gol de Lyle Foster al 90+5 terminó de sepultar las intenciones del equipo de Arias, que es último de la Premier League con tan solo dos puntos de 27 disputados, producto de dos empates y 7 derrotas.

Daniel Muñoz, titular en la derrota del Crystal palace

Por el lado de Daniel Muñoz, el examen era mucho más exigente; el Crystal Palace visitaba al Arsenal, conjunto que llegaba al encuentro como líder del campeonato y que buscaba consolidarse en la cima de la liga.

El colombiano, una de las figuras de su equipo, fue titular, pero al elenco visitante no le alcanzó para superar a los gunners, que tampoco demostraron una amplia superioridad.

El Arsenal solo pudo abrir el marcador hasta el minuto 39 gracias a un gol de Eze, quien al final le dio el triunfo al equipo londinense, que se acomoda en el campeonato y se encarrila para poder alcanzar la esquiva Premier League.

El colombiano, Daniel Muñoz, fue titular en la derrota del Crystal Palace contra el Arsenal. | Foto: Cortesía Crystal Palace

Muñoz fue sustituido al minuto 90+1, pero el relevo no dio resultado y el Palace terminó perdiendo el encuentro.

Con este resultado, el cuadro del colombiano quedó sembrado en la mitad de la tabla, exactamente en la casilla 10, y acumula tres encuentros seguidos sin conocer la victoria, pues ha registrado un empate y dos derrotas.

Resultados de la Premier League

Resultados de los partidos de la novena jornada de la Premier League:

Leeds 2 - West Ham 1

Newcastle 2 - Fulham 1

Chelsea 1 - Sunderland 2

Manchester United 4 - Brighton 2

Brentford 3 - Liverpool 2

Bournemouth 2 - Nottingham 0

Arsenal 1 - Crystal Palace 0

Aston Villa 1 - Manchester City 0

Wolverhampton 2 - Burnley 3

Liverpool de capa caída

El vigente campeón Liverpool concedió este sábado su cuarta derrota consecutiva en la novena jornada de Premier League, en la que el Sunderland se alzó a la segunda posición tras sorprender 2-1 al Chelsea y en la que el Manchester United encadenó una tercera victoria.

En Brentford, en la periferia de Londres, los reds llegaban bajo presión por sus tres derrotas previas en campeonato, pero con una mejor imagen tras su goleada entre semana al Eintracht Fráncfort (1-5) en Liga de Campeones.

Pero el partido no tardó en ponerse cuesta arriba para los visitantes con un temprano tanto de Dango Ouattara (5′), y se puso todavía peor tras el gol en un contraataque de Kevin Schade (45′). En un atisbo de remontada, el Liverpool logró recortar antes del descanso con una diana del lateral húngaro Milos Kerkez (45+5′).

Pero a falta de media hora para el final, el capitán neerlandés Virgil Van Dijk cometió una falta al límite del área, castigada con un penal que se encargó de convertir el brasileño Igor Thiago (60′).

Contra las cuerdas, el Liverpool llegaba a la portería defendida por su exguardameta Caoimhín Kelleher, pero el nerviosismo impedía concretar ocasiones.

Un errático Mohamed Salah logró finalmente batir al irlandés (89′) y hacer soñar a los hombres de Arne Slot con el empate, que, sin embargo, no llegó.

Arsenal sube mientras el Manchester City y Liverpool caen en la tabla. | Foto: AP

“Estoy seguro de que daremos la vuelta a esto, pero no será solo hablando de ello. Tenemos que tratar de mejorar”, valoró tras el partido Van Dijk. “Saldremos de esto porque tenemos la calidad ofensiva y defensiva”.

Así, el Liverpool ha caído de golpe de la primera posición en la que inició la séptima jornada, al sexto puesto con 15 puntos, a 7 del líder Arsenal, que derrotó al Crystal Palace.