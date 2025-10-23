Lamine Yamal calienta el clásico y le cae con todo al Real Madrid: “Roban, se quejan”

Si faltaba un condimento más para calentar el clásico de Real Madrid vs. Barcelona eran las declaraciones de Lamine Yamal.

El joven talento azulgrana estuvo presente en un programa de la Kings League y lanzó algunas frases contra el eterno rival.

Las redes sociales están inundadas con los clips de Lamine hablando del Real Madrid, pero hay uno que captó la atención de ambas hinchadas. El extremo de 18 años comparó al conjunto merengue con el equipo de Ibai Llanos y soltó la ‘bomba’ de la que están hablando todos los medios españoles.

“Roban, se quejan. Hacen cosas que...”, dijo Lamine en medio del programa. Ibai le preguntó si el Real Madrid roba y su respuesta fue mucho más polémica que la primera parte de la frase.

Más adelante, en un cara a cara con el propio Ibai, se sumaron otras declaraciones que caldearon los ánimos de cara al partido del próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

“Me pone más marcarte a ti que al Real Madrid... porque al Madrid ya le he marcado”, dijo Lamine.

El heredero de la camiseta número 10 recordó que el año pasado visitaron el Bernabéu y salieron victoriosos con una aplastante goleada en la que participó con uno de los tantos.

“Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0 a 4″, apuntó en tono irónico.

Al ser consultado si se puede repetir una victoria de esa magnitud en esta nueva edición del clásico, Lamine contestó: “Yo no he dicho eso, pero puede ser”.

Lamine Yamal festejando su gol contra el Real Madrid | Foto: AFP

¿Cuándo es el clásico de Real Madrid vs. Barcelona?

Lo cierto es que Barcelona viene de una temporada en la que pasó por encima de su rival directo, ganándole la Supercopa de España, la final de la Copa del Rey y los dos clásicos ligueros.

Pero el conjunto catalán no pasa por un momento especialmente bueno y cuenta con varias bajas sensibles como la del arquero Joan García o el delantero Robert Lewandowski.

Los culés esperan recuperar a Raphinha como refuerzo para la banda izquierda. El brasileño acompañaría a Ferran Torres y Lamine Yamal en el tridente de ataque con el que esperan asaltar el Bernabéu para recuperar la cima del campeonato.

Dicho compromiso está programado para el domingo, 26 de octubre, a las 10:15 de la mañana (hora de Colombia).

La transmisión correrá por cuenta de ESPN para toda Latinoamérica. También estará disponible por el plan de suscripción a Disney+.

Ahora mismo, en la tabla solo los separan dos puntos. Real Madrid es líder con 24 unidades, seguidos del Barcelona con 22.