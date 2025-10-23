Suscribirse

Lamine Yamal calienta el clásico y le cae con todo al Real Madrid: “Roban, se quejan”

Sus declaraciones han generado controversia en España, faltando pocos días para verse las caras en el Estadio Santiago Bernabéu.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 12:06 a. m.
Lamine Yamal habló sobre Real Madrid, rival al que enfrentarán este domingo en el clásico
Lamine Yamal habló sobre Real Madrid, rival al que enfrentarán este domingo en el clásico | Foto: Captura Kings League

Si faltaba un condimento más para calentar el clásico de Real Madrid vs. Barcelona eran las declaraciones de Lamine Yamal.

El joven talento azulgrana estuvo presente en un programa de la Kings League y lanzó algunas frases contra el eterno rival.

Contexto: Tabla de posiciones de la Champions League, tras goleada del Bayern y triunfazo del Real Madrid

Las redes sociales están inundadas con los clips de Lamine hablando del Real Madrid, pero hay uno que captó la atención de ambas hinchadas. El extremo de 18 años comparó al conjunto merengue con el equipo de Ibai Llanos y soltó la ‘bomba’ de la que están hablando todos los medios españoles.

“Roban, se quejan. Hacen cosas que...”, dijo Lamine en medio del programa. Ibai le preguntó si el Real Madrid roba y su respuesta fue mucho más polémica que la primera parte de la frase.

Más adelante, en un cara a cara con el propio Ibai, se sumaron otras declaraciones que caldearon los ánimos de cara al partido del próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

“Me pone más marcarte a ti que al Real Madrid... porque al Madrid ya le he marcado”, dijo Lamine.

El heredero de la camiseta número 10 recordó que el año pasado visitaron el Bernabéu y salieron victoriosos con una aplastante goleada en la que participó con uno de los tantos.

“Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0 a 4″, apuntó en tono irónico.

Al ser consultado si se puede repetir una victoria de esa magnitud en esta nueva edición del clásico, Lamine contestó: “Yo no he dicho eso, pero puede ser”.

Real Madrid y Barcelona se vuelven a encontrar en una final de la Supercopa de España.
Lamine Yamal festejando su gol contra el Real Madrid | Foto: AFP

¿Cuándo es el clásico de Real Madrid vs. Barcelona?

Lo cierto es que Barcelona viene de una temporada en la que pasó por encima de su rival directo, ganándole la Supercopa de España, la final de la Copa del Rey y los dos clásicos ligueros.

Pero el conjunto catalán no pasa por un momento especialmente bueno y cuenta con varias bajas sensibles como la del arquero Joan García o el delantero Robert Lewandowski.

Los culés esperan recuperar a Raphinha como refuerzo para la banda izquierda. El brasileño acompañaría a Ferran Torres y Lamine Yamal en el tridente de ataque con el que esperan asaltar el Bernabéu para recuperar la cima del campeonato.

Contexto: Confirman la primera baja del Real Madrid para 2026: delantero pidió que lo dejen irse

Dicho compromiso está programado para el domingo, 26 de octubre, a las 10:15 de la mañana (hora de Colombia).

La transmisión correrá por cuenta de ESPN para toda Latinoamérica. También estará disponible por el plan de suscripción a Disney+.

Ahora mismo, en la tabla solo los separan dos puntos. Real Madrid es líder con 24 unidades, seguidos del Barcelona con 22.

El ganador de ese partido saldrá como primero del campeonato y además reforzado por el envión anímico que significa ganarle el clásico al máximo rival.

