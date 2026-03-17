Sporting Lisboa apagó el ‘boom’ del Bodo Glimt en la Champions y avisa al Bayern Múnich de Luis Díaz

Luis Javier Suárez genera inquietud en Europa con un sorprendente poderío goleador y cada vez más es fundamental en los sueños del Sporting Lisboa, que no es otro que seguir avanzando en la Champions League e intentar la épica y meterse en la final que se jugará en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Todo esto es posible, en parte, por los aportes del delantero samario.

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Cuando se creía que el Bodo Glimt era inalcanzable tras la victoria 3-0 en el partido de ida en Noruega, y más con el antecedente de eliminar al Inter de Milán en los playoffs, el plan se le fue al piso y todo cambió en suelo portugués. Sporting Lisboa le dio vuelta al marcador y el ‘boom’ de su rival quedó en el recuerdo.

En la vuelta en Lisboa, Sporting sacó su potencial y, liderado por el artillero samario, sacó adelante una remontada histórica y que no se veía venir para muchos especialistas. El Bodo Glimt llevó el frío noruego a Portugal y no tuvo la capacidad de reacción para defender la abultada ventaja que había obtenido.

Luis Javier Suárez anotó para el empate transitorio de Sporting en la vuelta de octavos de final Foto: Getty Images

Al final fue un contundente 5-0 sin discusión alguna, siendo Luis Javier Suárez el autor del tercer tanto, de penalti, que ya anticipó la eliminación del rival y expuso la falta de capacidad del Bodo Glimt para sostenerse en la máxima competición de Europa. El sufrimiento de los noruegos se alargó más de la cuenta y el alargue les cayó muy mal.

Luis Javier Suárez brilla en la Champions

Este gol en la vuelta de los cuartos se le suma a sus grandiosos números y, además de ilusionar al Sporting Lisboa con algo más grande, también aumenta la expectativa en la Selección Colombia en la recta final al Mundial 2026, pues todo parece indicar que será el titular de Néstor Lorenzo.

Además del gol cuando más el tiempo estaba en contra del Sporting, Lucho Suárez se hizo presente con una asistencia para el 2-0 parcial, anotado en el minuto 61 por Pedro Gonçalves.

¿Y SI, SÍ? Asistencia de Luis Suárez para que Pedro Goncalves solo la tenga que empujar en el 2-3 global de Sporting CP vs. Bodo/Glimt.



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Tras la clasificación del Sporting Lisboa, ahora le tocará enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta, que fue líder en la fase de liga y también domina en la Premier League.

Se cree que el rojo de Londres será una prueba de fuego para el equipo de Luis Javier Suárez en los cuartos de final, donde no son favoritos, pero no perderán nada al intentar lo que parece imposible sobre el papel.