Deportes

Golpazo casi mortal para Luis Suárez en Europa: ráfaga de goles que lo dejó frío y casi eliminado de la Champions

Luis Javier Suárez recibió un gran golpe en la Champions League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

11 de marzo de 2026, 4:51 p. m.
Luis Javier Suárez contra dos jugadores del Bodø/Glimt.
Luis Javier Suárez contra dos jugadores del Bodø/Glimt. Foto: Getty Images

Luis Javier Suárez, pese al buen momento deportivo, sufre en la Champions League contra un equipo revelación que está cerca de clasificar a los cuartos de final. Inter de Milán ya había advertido tras sentir el poderío del Bodø/Glimt de Noruega en los playoffs del torneo de la UEFA, siendo la eliminación del gigante italiano muy viral en el mundo.

Ahora, por los octavos de final de la Champions, el Bodø/Glimt tuvo que verse las caras con el Sporting Lisboa con Luis Suárez como titular, comenzando la serie en el frío noruego y cerrando en la capital de Portugal. El escandinavo es prácticamente la revelación de esta edición europea que dejó sin opciones al club del delantero samario, al menos en la ida.

Fue un fulminante 3-0 en el Aspmyra Stadion que deja casi sin opciones al Sporting Lisboa de Suárez. El poderío goleador del delantero colombiano no se hizo presente esta vez y ya se respira una anticipada eliminación en Lisboa. Lo único que quedaría en la pelea antes del Mundial 2026 es el título en la Primeira Liga y en la Copa de Portugal.

No le valió al gigante portugués con llegar como favorito a esta serie, sin pensar que el Bodø/Glimt es una completa realidad en esta Champions League y que aspira a hacer más historia en una presentación de oro en Europa digna para los románticos.

Deportes

Jörgensen es tendencia en el mundo: error infantil y golazo de Vitinha para la pesadilla del Chelsea en la Champions

Deportes

Federico Valverde y el mundo a sus pies: magnífico show de goles con el Real Madrid en la Champions que golpea al City

Deportes

Leverkusen vs. Arsenal: dudoso penal en Champions cambió suerte de los octavos de final

Deportes

Congo definió los convocados para el repechaje al Mundial 2026; Colombia, atenta y con un ojo encima

Deportes

Cuestionan ‘marrulla’ del Bayern Múnich vs. Atalanta en Champions League: Uefa se haría cargo

Deportes

El terrorífico día de Kinský, de Tottenham en Champions League: DT le cobró par de errores

Deportes

Real Madrid sorprende con convocatoria para enfrentar al Manchester City por Champions League

Deportes

Angustia por lo que pasa con Luis Javier Suárez: en Portugal dan desolador reporte que alarma

Deportes

Esto dice la prensa de Portugal de Luis Javier Suárez: partido con Porto los puso a hablar

Deportes

Por este video piden la suspensión de Luis Javier Suárez: directivo se quejó de sus gestos

Bodø/Glimt casi que elimina a Suárez de la Champions

Todo comenzó con el volante Sondre Brunstad Fet, quien abrió el marcador de penalti; luego siguió Ole Didrik Blomberg para advertir lo que iba a pasar en medio del frío, sin posibilidad alguna de que el Sporting Lisboa pudiera al menos empatar.

YouTube video ITqhMCbNbz4 thumbnail

Remató el delantero Kasper Høgh al 71′ para la goleada al Sporting de Luis Suárez, haciendo toda una tarea casi complicada para la vuelta en el estadio José Alvalade.

Luis Javier Suárez contra dos jugadores del Bodø/Glimt.
Luis Javier Suárez contra dos jugadores del Bodø/Glimt. Foto: Getty Images

Por otra parte, Bodø/Glimt asegura gran parte de sus aspiraciones de cuartos de final y no solo eso, sino que afina el grupo de futbolistas noruegos que acompañarán a Erling Haaland en el Mundial 2026 con la selección nacional, donde enfrentará a Francia, Senegal y el ganador del repechaje (Irak, Surinam o Bolivia).