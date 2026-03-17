Agónico gol de Luis Javier Suárez: le dio vida a Sporting de Lisboa en Champions League

Cuando el reloj era el peor amigo de Sporting de Lisboa, apareció la serenidad del colombiano Luis Javier Suárez para anotar el 3-0 de los lusos. A esa altura se convirtió en la igualdad global de la serie 3-3, que forzaba a un capítulo más en octavos de final ante el Bodø/Glimt.
Fue por medio de un cobro de tiro penal que el samario llegó al quinto gol en la actual campaña. Además, sirvió para mantener con vida los suyos en busca de la épica.
¡¡¡LUIS SUÁREZ NO FALLÓ Y SPORTING CP EMPATA LA SERIE 3-3 ANTE BODO/GLIMT EN LISBOA!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
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En la ida, jugada una semana antes, el conjunto de Noruega dio el batacazo al ganar 3-0.
Dicho resultado no era lo esperado por Suárez y los suyos, por lo que tuvieron que remar contra corriente este martes, para lograr equiparar la llave.
Lucho no solo apareció en el resultado a favor de los lisboetas con gol, también lo hizo con una asistencia para el 2-0 parcial, anotado en el minuto 61 por Pedro Gonçalves
¿Y SI, SÍ? Asistencia de Luis Suárez para que Pedro Goncalves solo la tenga que empujar en el 2-3 global de Sporting CP vs. Bodo/Glimt.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
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Palazo tras palazo del Sporting
No fue necesario ni un tiempo agregado para que Sporting de Lisboa siguiera con su buen momento en el partido. Haber llegado con ese envión anímico del empate antes de los 90′ le permitió que al minuto 92 revirtiera la serie en su totalidad.
Maxi Araújo llegó por la banda izquierda, para acompañar un ataque que terminó rematando hacia el pórtico contrario. Allí, a pesar del esfuerzo del portero contrario, no pudo evitar la caída de su pórtico por cuarta vez.
92' GOLOOOOOOO!!!!! MAXIIIIIII ARAÚJOOOOOOOO!! ⚡— Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026
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Llaves de octavos de final
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
- Newcastle 1-1 Barcelona
- Atalanta 1-6 Bayern Múnich
- Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
- Real Madrid 3-0 Manchester City
- Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP
- PSG 5-2 Chelsea
Desde que se sortearon los octavos de final, se sabía que Sporting, en caso de pasar, iría con el ganador de la llave entre Arsenal y Bayer 04 Leverkusen.
Justamente, en el segundo turno de partidos previsto para las 3:00 p.m., se espera que ingleses y alemanes definan la llave que va igualada a una anotación.
En la ida jugada en Alemania, el Bayer casi logra dar un paso hacia la siguiente instancia. Hacia el término del partido, con un penal dudoso, Kai Havertz igualó el partido y le dio vida a los de Mikel Arteta para la vuelta de este 17 de marzo.