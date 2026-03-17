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Agónico gol de Luis Javier Suárez: le dio vida a Sporting de Lisboa en Champions League

Para quien apunta a ser el delantero titular de la Tricolor en el Mundial 2026, llegó a cinco goles en la edición actual de la competición.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

17 de marzo de 2026, 2:35 p. m.
Luis Javier Suárez anotó para el empate transitorio de Sporting en la vuelta de octavos de final
Luis Javier Suárez anotó para el empate transitorio de Sporting en la vuelta de octavos de final Foto: Getty Images

Cuando el reloj era el peor amigo de Sporting de Lisboa, apareció la serenidad del colombiano Luis Javier Suárez para anotar el 3-0 de los lusos. A esa altura se convirtió en la igualdad global de la serie 3-3, que forzaba a un capítulo más en octavos de final ante el Bodø/Glimt.

Fue por medio de un cobro de tiro penal que el samario llegó al quinto gol en la actual campaña. Además, sirvió para mantener con vida los suyos en busca de la épica.

En la ida, jugada una semana antes, el conjunto de Noruega dio el batacazo al ganar 3-0.

Dicho resultado no era lo esperado por Suárez y los suyos, por lo que tuvieron que remar contra corriente este martes, para lograr equiparar la llave.

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Palazo tras palazo del Sporting

No fue necesario ni un tiempo agregado para que Sporting de Lisboa siguiera con su buen momento en el partido. Haber llegado con ese envión anímico del empate antes de los 90′ le permitió que al minuto 92 revirtiera la serie en su totalidad.

Maxi Araújo llegó por la banda izquierda, para acompañar un ataque que terminó rematando hacia el pórtico contrario. Allí, a pesar del esfuerzo del portero contrario, no pudo evitar la caída de su pórtico por cuarta vez.

Llaves de octavos de final

  • Galatasaray 1-0 Liverpool
  • Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
  • Newcastle 1-1 Barcelona
  • Atalanta 1-6 Bayern Múnich
  • Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
  • Real Madrid 3-0 Manchester City
  • Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP
  • PSG 5-2 Chelsea
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Desde que se sortearon los octavos de final, se sabía que Sporting, en caso de pasar, iría con el ganador de la llave entre Arsenal y Bayer 04 Leverkusen.

Momento justo del dudoso penal en favor de Arsenal vs. Leverkusen en Champions League 2025/2026
Momento justo del dudoso penal en favor de Arsenal vs. Leverkusen en Champions League 2025/2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Justamente, en el segundo turno de partidos previsto para las 3:00 p.m., se espera que ingleses y alemanes definan la llave que va igualada a una anotación.

En la ida jugada en Alemania, el Bayer casi logra dar un paso hacia la siguiente instancia. Hacia el término del partido, con un penal dudoso, Kai Havertz igualó el partido y le dio vida a los de Mikel Arteta para la vuelta de este 17 de marzo.