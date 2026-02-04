Deportes

Bundesliga a los pies de Luis Díaz: nominado a otro premio por lo hecho con Bayern Múnich

Nuevo reconocimiento en camino para Luis Díaz en Bundesliga, aunque son los hinchas quienes deciden. Le contamos cómo votar.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

4 de febrero de 2026, 4:46 p. m.
Luis Díaz otra vez entre los nominados a premios en Bundesliga.
Foto: Getty Images

En su web oficial, la Bundesliga nominó a seis jugadores para competir por el premio del mejor jugador del mes de enero. Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich, aparece entre los candidatos a votar.

De hecho, Bayer Múnich celebra porque, además de Luis Díaz, Michael Olise también es uno de los candidatos a ganar el premio del mejor jugador del mes de enero en Bundesliga.

Nominados al mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga, con Luis Díaz a bordo

Estos son los seis futbolistas que están nominados al premio:

  1. Luis Díaz - Bayern Múnich
  2. Michael Olise - Bayern Múnich
  3. Miro Muheim - Hamburgo
  4. Luka Vušković - Hamburgo
  5. Nico Schlotterbeck - Borussia Dortmund
  6. Stefan Bell - FSV Mainz

Desde Bundesliga explican la nominación de Luis Díaz: “Aunque la única vez que Díaz no fue titular en el Bayern en enero fue en el empate en Hamburgo, el colombiano apenas necesitó 40 segundos tras entrar como suplente al descanso para marcar. Ese fue el segundo gol de Díaz en 2026. También contribuyó con tres asistencias para sumar cinco participaciones en goles en enero”.

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions.
Foto: Getty Images
