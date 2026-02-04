Bundesliga a los pies de Luis Díaz: nominado a otro premio por lo hecho con Bayern Múnich

En su web oficial, la Bundesliga nominó a seis jugadores para competir por el premio del mejor jugador del mes de enero. Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich, aparece entre los candidatos a votar.

De hecho, Bayer Múnich celebra porque, además de Luis Díaz, Michael Olise también es uno de los candidatos a ganar el premio del mejor jugador del mes de enero en Bundesliga.

Nominados al mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga, con Luis Díaz a bordo

Estos son los seis futbolistas que están nominados al premio:

Luis Díaz - Bayern Múnich Michael Olise - Bayern Múnich Miro Muheim - Hamburgo Luka Vušković - Hamburgo Nico Schlotterbeck - Borussia Dortmund Stefan Bell - FSV Mainz

Desde Bundesliga explican la nominación de Luis Díaz: “Aunque la única vez que Díaz no fue titular en el Bayern en enero fue en el empate en Hamburgo, el colombiano apenas necesitó 40 segundos tras entrar como suplente al descanso para marcar. Ese fue el segundo gol de Díaz en 2026. También contribuyó con tres asistencias para sumar cinco participaciones en goles en enero”.

Luego, añaden: “El jugador de 29 años podría haber ganado fácilmente más, ya que participó en hasta 21 remates a portería. Solo Olise (28 remates) fue más efectivo en ese aspecto con el Bayern en enero...”.

Luis Díaz brilla con Bayern Múnich y lo destacan. Foto: Getty Images

¿Cómo votar por Luis Díaz como mejor jugador de enero en Bundesliga?

Por medio de un link oficial que la Bundesliga dejó en el siguiente post de sus redes oficiales:

Luis Díaz ya ganó el mejor gol del 2025, y ahora va por el primer galardón al jugador de enero del 2026

Ya es indiscutible lo de Luis Díaz en Bayern Múnich: por números, por rendimiento, por partidos jugados y por cantidad de titularidades, el guajiro se consolidó en uno de los equipos más grandes del mundo y es pieza fundamental.

Previo a la nominación para el destacado jugador de enero en Bundesliga, a Luis Díaz lo galardonaron porque hizo el mejor gol del año 2025. Fue una obra maestra, en noviembre de ese año, contra Unión Berlín.

Restan poco más de cuatro meses para el arranque del Mundial 2026. Si Luis Díaz llega en el mismo nivel, será una pieza fundamental en el ataque de la Selección Colombia. Ese es el gran objetivo del guajiro: brillar en la cita orbital y aportar para que La Tricolor haga un buen papel que le dé su primera estrella.