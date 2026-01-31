La reacción del DT del Hamburgo por el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Noche mágica”

Hamburgo, un rival que pelea por alejarse del descenso en el remate de temporada en la Bundesliga, hizo activar las alarmas del técnico Vincent Kompany, quien sorprendió en la previa del partido contra el por dejar en la suplencia a Luis Díaz. Ante la decisión que le impuso su DT en Bayern Múnich, favorito a la victoria en Volksparkstadion, Lucho respondió por todo lo alto en la segunda parte para salvarlo del desastre. El técnico Merlin Polzin no pudo sumar los tres puntos, pero sí llegó al empate que le sabe a derrota al gigante bávaro.

Un gol del guajiro apenas comenzando el segundo tiempo bastó para evitar un verdadero desastre en la Bundesliga, donde Bayern Múnich no se ha sentido cómodo en las últimas presentaciones. En el segundo tiempo en condición de visitante, Kompany reculó y vio que necesitaba a su estrella colombiana en cancha para hacerle frente a un sorprendente Hamburgo que vio muy cerca la victoria, el golpe en el fútbol alemán y el sueño de vencer al máximo dominador que parece intocable pese a las ventajas de los últimos días.

Cuando más pelea por alejarse del descenso en Alemania, Hamburgo tocó al Bayern, lo miró a los ojos y por poco lo hace caer. Con lo que no contaba Merlin Polzin era con la magia guajira que lo cambió todo. Cuando el juego iba 1-1 y al minuto de su ingreso, Lucho se colocó el traje salvador y marcó para el respiro del Bayern Múnich.

Luis Díaz celebra el gol contra el Hamburgo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Fue una serie de toques que pillaron al guajiro como nueve área y entre los centrales, propició el choque de sus rivales en la marca y solamente tuvo que darse vuelta para colocar el 1-2 parcial. Harry Kane ya había puesto el 1-1 al 42′. Hamburgo vio la luz gracias a la anotación del croata Luka Vušković al minuto 53 que presionó al Bayern, que fue incapaz de marcar el tercero.

Palabras del DT del Hamburgo tras el gol de Luis Díaz y el 2-2 ante el Bayern

Polzin se vio feliz por lo trabajado durante los 90 minutos y por un empate que le sabe a victoria y le sirve para dar pasos en la tabla de posiciones y así alejarse del descenso. Comentó de las cualidades que le exige al club y lo hecho en la semana se ha puesto a prueba para frenar al gigante contrincante.

Merlin Polzin, DT del Hamburgo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Las cualidades que le exigimos al equipo antes del partido —coraje, determinación, convicción— se reflejaron en nuestra actuación. Fuimos extremadamente valientes con la posesión e hicimos numerosos cambios de posición. Un gran elogio para el cuerpo técnico por el plan de partido y la preparación", dijo Polzin tras el 2-2.

El entrenador hizo énfasis que a pesar de estar defendiendo como prioridad, tenía que hacerle frente a más situaciones. En una de ellas sí se vio superado y fue el gol que le marco Luis Díaz. Cerró con que fue una “noche mágica” en su estadio.

“Gracias a las rotaciones, logramos mantener al rival alerta constantemente. Incluso defendiendo, sabíamos que, con la calidad del Bayern, tendríamos que sortear ciertas situaciones. Y lo hicimos. No nos pusimos nerviosos, ni siquiera cuando el rival tenía más posesión. Estuvimos ahí cuando era necesario. Fue una noche mágica en el Volksparkstadion”, puntualizó Merlin Polzin.