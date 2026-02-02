Deportes

La reacción del capitán del Hamburgo tras el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Siempre es especial”

El volante argentino Nicolás Capaldo, capitán del Hamburgo, reaccionó luego del gol de Luis Díaz y el histórico resultado ante el Bayern Múnich.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

3 de febrero de 2026, 12:47 a. m.
Luis Díaz celebra el gol contra Hamburgo / Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern
Luis Díaz celebra el gol contra Hamburgo / Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern Foto: Fotos: Getty Images

Hamburgo contra todo pronóstico, un rival que pelea por alejarse del descenso en el remate de temporada en la Bundesliga hizo activar las alarmas del técnico Vincent Kompany, quien sorprendió en la previa del partido por dejar en la suplencia a Luis Díaz. Al final, el club bávaro no pudo en el Volksparkstadion y dejó un amargo resultado.

Ante la decisión que le impuso su DT en Bayern Múnich, favorito a la victoria ante el Hamburgo, Luis Díaz respondió por todo lo alto en la segunda parte para salvarlo del desastre. El técnico Kompany le dio ingresó por Lennart Karl y no duró ni un minuto en la cancha y pudo anotar el 2-1 parcial para el gigante bávaro.

Todo pasó apenas comenzando el segundo tiempo para evitar un verdadero desastre en la Bundesliga, donde Bayern Múnich no se ha sentido cómodo en las últimas presentaciones. En la segunda parte, Vincent Kompany reculó y vio que necesitaba a su estrella colombiana en la cancha para hacerle frente a un sorprendente Hamburgo que vio muy cerca la victoria y el gran golpe de la fecha en Alemania.

Munich's Luis Diaz, right, celebrates after sccoring his side's second goal during the German Bundesliga soccer match between Hamburger SV and FC Bayern Munich in Hamburg, Germany, Saturday, Jan. 31, 2026. (Marcus Brandt/dpa via AP)
Luis Díaz celebrando su gol contra Hamburgo en la Bundesliga. Foto: AP

Cuando más pelea por alejarse del descenso en Alemania, Hamburgo tocó al Bayern, lo miró a los ojos y por poco lo hace caer. Con lo que no contaba era con la magia guajira que lo cambió todo. Cuando el juego iba 1-1 y al minuto de su ingreso, Lucho se colocó el traje salvador y marcó para el respiro del Bayern. Hamburgo se llenó de confianza y con un capitán argentino Nicolás Capaldo en la cancha pudo encontrar el empate.

Deportes

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Deportes

NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

Gente

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Deportes

Karim Benzema cambia de equipo y sacude el mercado saudí: deja Al-Ittihad

Deportes

Impactante imagen desde el arco sur de El Campín que muestra el estado de la gramilla: parece un potrero

Deportes

Las exigencias de James Rodríguez que le impedirían encontrar equipo: alarma en Selección Colombia

Deportes

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Deportes

La reacción del DT del Hamburgo por el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Noche mágica”

Deportes

Genialidad de Luis Díaz vuelve a salvar al Bayern Múnich del desastre y evitó un pésimo resultado en la Bundesliga

Deportes

Borrón a Luis Díaz en Bayern Múnich: decisión inesperada de Kompany para la fecha de la Bundesliga

Capitán del Hamburgo reaccionó tras el partido contra el Bayern

Nicolás Capaldo, ex Boca Juniors, ha hecho carrera en Hamburgo a tal punto de convertirse en capitán del equipo alemán. Fue titular ante el Bayern y el empate, en parte, es por la jerarquía que mostró en la cancha.

Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern Múnich.
Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern Múnich. Foto: Corbis via Getty Images

En sus palabras, Capaldo se vio emocionado por el empate con Bayern y se sintió orgulloso de sus compañeros por el 2-2 final. Confesó que tuvieron que correr mucho para perseguir a los rivales y que se vieron flojos al comienzo de la segunda parte y así llegó el gol de Luis Díaz.

“Siempre es especial en el Volksparkstadion. Sabemos lo buenos que somos cuando jugamos en casa. El partido demostró que somos un equipo que lo da todo siempre. Hoy tuvimos que correr mucho porque perseguíamos a nuestros rivales. Estuvimos un poco flojos al principio de la segunda parte, pero nos reencontramos con el partido. Al final, defendimos con uñas y dientes”, dijo Nicolás Capaldo.

De la mano de Capaldo, Hamburgo sigue en carrera para alejarse mucho más del descenso y está en la casilla 13° con 19 puntos y un partido pendiente ante Bayer Leverkusen.

Más de Deportes

Harry Kane y Luis Díaz.

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Luis Díaz celebra el gol contra Hamburgo / Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern.

La reacción del capitán del Hamburgo tras el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Siempre es especial”

Dolphins vs. Commanders

NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

el orgullo colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl 2026.

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Benzema se va de Al-Ittihad y el cambio resuena en Arabia Saudí.

Karim Benzema cambia de equipo y sacude el mercado saudí: deja Al-Ittihad

Imagen de la gramilla de El Campín.

Impactante imagen desde el arco sur de El Campín que muestra el estado de la gramilla: parece un potrero

James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.

Las exigencias de James Rodríguez que le impedirían encontrar equipo: alarma en Selección Colombia

Fallo de Falcao contra Medellín se volvió viral.

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Momento en que Rodrigo Contreras falla el gol.

El increíble gol que falló Rodrigo Contreras contra el Medellín que lamenta Millonarios: más de 700 mil vistas

Didier Moreno con Radamel Falcao.

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Noticias Destacadas