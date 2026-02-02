Hamburgo contra todo pronóstico, un rival que pelea por alejarse del descenso en el remate de temporada en la Bundesliga hizo activar las alarmas del técnico Vincent Kompany, quien sorprendió en la previa del partido por dejar en la suplencia a Luis Díaz. Al final, el club bávaro no pudo en el Volksparkstadion y dejó un amargo resultado.

Ante la decisión que le impuso su DT en Bayern Múnich, favorito a la victoria ante el Hamburgo, Luis Díaz respondió por todo lo alto en la segunda parte para salvarlo del desastre. El técnico Kompany le dio ingresó por Lennart Karl y no duró ni un minuto en la cancha y pudo anotar el 2-1 parcial para el gigante bávaro.

Todo pasó apenas comenzando el segundo tiempo para evitar un verdadero desastre en la Bundesliga, donde Bayern Múnich no se ha sentido cómodo en las últimas presentaciones. En la segunda parte, Vincent Kompany reculó y vio que necesitaba a su estrella colombiana en la cancha para hacerle frente a un sorprendente Hamburgo que vio muy cerca la victoria y el gran golpe de la fecha en Alemania.

Luis Díaz celebrando su gol contra Hamburgo en la Bundesliga. Foto: AP

Cuando más pelea por alejarse del descenso en Alemania, Hamburgo tocó al Bayern, lo miró a los ojos y por poco lo hace caer. Con lo que no contaba era con la magia guajira que lo cambió todo. Cuando el juego iba 1-1 y al minuto de su ingreso, Lucho se colocó el traje salvador y marcó para el respiro del Bayern. Hamburgo se llenó de confianza y con un capitán argentino Nicolás Capaldo en la cancha pudo encontrar el empate.

Capitán del Hamburgo reaccionó tras el partido contra el Bayern

Nicolás Capaldo, ex Boca Juniors, ha hecho carrera en Hamburgo a tal punto de convertirse en capitán del equipo alemán. Fue titular ante el Bayern y el empate, en parte, es por la jerarquía que mostró en la cancha.

Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern Múnich. Foto: Corbis via Getty Images

En sus palabras, Capaldo se vio emocionado por el empate con Bayern y se sintió orgulloso de sus compañeros por el 2-2 final. Confesó que tuvieron que correr mucho para perseguir a los rivales y que se vieron flojos al comienzo de la segunda parte y así llegó el gol de Luis Díaz.

“Siempre es especial en el Volksparkstadion. Sabemos lo buenos que somos cuando jugamos en casa. El partido demostró que somos un equipo que lo da todo siempre. Hoy tuvimos que correr mucho porque perseguíamos a nuestros rivales. Estuvimos un poco flojos al principio de la segunda parte, pero nos reencontramos con el partido. Al final, defendimos con uñas y dientes”, dijo Nicolás Capaldo.

De la mano de Capaldo, Hamburgo sigue en carrera para alejarse mucho más del descenso y está en la casilla 13° con 19 puntos y un partido pendiente ante Bayer Leverkusen.