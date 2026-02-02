Deportes

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Luis Díaz se reportó con un nuevo gol durante el fin de semana y se movió la tabla de goleadores en la Bundesliga.

William Horacio Perilla Gamboa

3 de febrero de 2026, 1:34 a. m.
Harry Kane y Luis Díaz
Harry Kane y Luis Díaz Foto: Getty Images

El técnico Vincent Kompany sorprendió en la previa del partido contra el Hamburgo por dejar en la suplencia a Luis Díaz. Ante la decisión que le impuso su entrenador en Bayern Múnich, Lucho respondió por todo lo alto en la segunda parte para salvarlo en el Volksparkstadion. Un gol del guajiro bastó para evitar un desastre en la Bundesliga y ganar posiciones en la tabla de goleadores.

Para el segundo tiempo, Vincent Kompany reculó y vio que necesitaba a su estrella colombiana en cancha para hacerle frente a un sorprendente Hamburgo que vio muy cerca la victoria, el golpe en Bundesliga y el sueño de vencer al máximo dominador del fútbol alemán que parece intocable esta temporada. Cuando más pelea por alejarse del descenso en Alemania, lo tocó y por poco lo hace caer.

Cuando el juego iba 1-1 y al minuto de su ingreso, Lucho se colocó el traje salvador y marcó para el respiro del Bayern Múnich. Una serie de toques que pillaron al guajiro como nueve área y entre los centrales, propició el choque de sus rivales en la marca y solamente tuvo que darse vuelta para colocar el 1-2 parcial. Harry Kane ya había puesto el 1-1 al 42′. Así, Lucho gana posiciones en la tabla de goleadores del máximo torneo alemán.

HAMBURG, GERMANY - JANUARY 31: Luis Diaz of FC Bayern München goes to the bench ahead of the Bundesliga match between Hamburger SV and FC Bayern München at Volksparkstadion on January 31, 2026 in Hamburg, Germany. (Photo by Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty Images)
Luis Díaz, delantero y figura del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

A Luis Díaz le bastaron unos segundos para reencontrarse con el gol en la fecha 20 de la Bundesliga y así aumentar sus salvajes números en la influencia del ataque. Durante la semana se hizo presente con pase gol para Harry Kane ante el PSV y ahora anota en acto salvador ante un Hamburgo que es 13° con 19 puntos.

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz

Harry Kane parece indestronable en el primer lugar, con más de 10 goles de ventaja. Danis Undav, del Stuttgart, le sigue, y luego se encuentra el grupo de 10 goles, donde están Luis Díaz y Michael Olise.

  • 22 goles: Kane (Bayern Múnich)
  • 11 goles: Undav (Stuttgart)
  • 10 goles: Luis Díaz (Bayern Múnich), Olise (Bayern Múnich), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach)
  • 8 goles: Burkardt (Eintracht Fráncfort), Guirassy (Borussia Dortmund), Kramaric (Hoffenheim)
  • 7 goles: Amiri (Maguncia), Amoura (Wolfsburgo), Diomandé (RB Leipzig), El Mala (Colonia)
  • 6 goles: Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (RB Leipzig), Beier (Borussia Dortmund), Cardoso Da Cruz (RB Leipzig), Gnabry (Bayern Múnich), Grifo (Friburgo), Prömel (Hoffenheim), Schick (Bayer Leverkusen), Stage (Werder Bremen), Temperle (Hoffenheim), Uzun (Eintracht Fráncfort)
  • 5 goles: Adeyemi (Borussia Dortmund), Ansah (Unión Berlín), Brandt (Borussia Dortmund), Demirovic (Stuttgart), Kaminski (Colonia), Matanovic (Friburgo), Pejcinovic (Wolfsburgo), Schimmer (Heidenheim)

Noticias Destacadas