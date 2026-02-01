El director deportivo del Borussia Dortmund ya avisaba en el mes de diciembre: “No estamos en mayo” y le declaró la guerra al que se considera gran dominador de la Bundesliga. Bayern Múnich parece que le da la razón al directivo, cedió terreno en enero, tuvo desliz en dos fechas consecutivas y su gran rival por el título le recorta diferencias en la tabla de posiciones.

Bien se sabe que en una competencia, cuando el rival cede un poco, es cuando más se debe atacar o en este caso, trabajar por descontar la cantidad de puntos posible. Bayern Múnich lleva dos partidos sin ganar y ahí estaba Borussia Dortmund, que le mete presión en la tabla de posiciones de la Bundesliga para intentar cumplir lo que dijo Lars Ricken semanas atrás y entrar en serio en la pelea por el máximo trofeo del fútbol alemán.

La fecha 20 sirvió para que el efecto se notara mucho más. Bayern Múnich hizo de visitante en el Volksparkstadion de Hamburgo y no pudo de visitante arreglar las cuentas tras la derrota en el Allianz Arena ante un sorprendente Augsburgo en la jornada 19. Acumula dos partidos sin ganar de forma consecutiva y la gran ventaja que tenía en la tabla se comienza a descontar.

El delantero colombiano #14 del Bayern Munich, Luis Díaz (D), celebra el segundo gol de su equipo con el delantero inglés #09 del Bayern Munich, Harry Kane (C), y el delantero alemán #07 del Bayern Munich, Serge Gnabry, durante el partido de fútbol de primera división de la Bundesliga alemana entre el Hamburger SV y el FC Bayern Munich en Hamburgo, norte de Alemania, el 31 de enero de 2026. (Photo by IBRAHIM OT / AFP) Foto: AFP

Es decir, Bayern solamente sumó un punto de seis posibles y los rumores se gestan al ver que no pudo superar a rivales que sobre el papel son inferiores. Primero con el Augsburgo y en el Allianz Arena donde perdió 2-1, un equipo que se mueve por la zona media de la tabla (es 11°). Luego debía ‘cuadrar caja’ ante el Hamburgo, pero ni siquiera el gol de Luis Díaz sirvió y se tuvo que conformar con un 2-2 en el marcador final.

La tabla de la Bundesliga: Borussia Dortmund le recorta ventaja al Bayern

Tras la fecha 20, Bayern Múnich sigue líder con 51 puntos, mientras que Borussia Dortmund le sigue con 45 unidades tras el triunfo 3-2 ante el Heidenheim, a seis de darle caza. El próximo 28 de febrero será el clásico en el Allianz Arena y antes enfrentará jornadas claves para quitarse presión que abunda desde el segundo puesto.

Sin Champions League en el horizonte en próximas semanas, pero con compromisos de Copa de Alemania (11 de febrero vs. Leipzig), Bayern debe ajustar piezas y el técnico Vincent Kompany afilar mejor su estrategia para evitar contratiempos y mantener al Borussia Dortmund alejado.

Pantallazo Google. Foto: Pantallazo Google.

En la fecha 21, Borussia Dortmund será visitante ante el Wolfsburg, mientras que el gigante bávaro se verá las caras con el Hoffenheim en el Allianz Arena.