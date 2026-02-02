Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

Luis Díaz está pasando un momento inmejorable en el Bayern Múnich. Al tiempo que lidera la tabla de posiciones de la Bundesliga, recibió su primer premio individual al ser elegido como el mejor gol del año.

El tanto que marcó en noviembre contra Unión Berlín le ganó al resto de nominados y llegó a sus manos este fin de semana.

Lucho concedió una pequeña entrevista para los medios oficiales del Bayern y se mostró contento por este premio que enaltece su capacidad técnica para definir con el ángulo cerrado.

“Muchas gracias por el premio. Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos”, recordó. “¡Fue increíble!”, dijo el guajiro.

Cabe recordar que Luis Díaz no alcanzó a entrar en los nominados para el Premio Puskás de la FIFA porque el gol se dio fuera de tiempo; sin embargo, podrá entrar en las votaciones del próximo año.

“El premio significa mucho para mí, ya que aún no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente gracias a que he encontrado un gran equipo, tengo una gran familia y también un muy buen entrenador. ¡Así es muy fácil sentirse a gusto!”, agregó Díaz.

Aunque su definición sigue causando reacciones en Alemania, Lucho no quiere quedarse ahí y piensa seguir aportando con goles o asistencias para cumplir los objetivos del Bayern Múnich.

“Muchas gracias por el premio, espero marcar muchos más goles, ya que para mí, como delantero, lo más importante es poder ayudar al equipo con mi esfuerzo”, sentenció.

Lucho ha sido tan relevante para el Bayern Múnich que sorprende cuando no entra en el once titular. El sábado fue suplente en el empate contra Hamburgo (2-2) y cuando entró en el segundo tiempo fue determinante para salvar al conjunto bávaro de otra derrota.

Vincent Kompany decidió darle descanso por la cantidad de partidos que ha jugado esta temporada, pero difícilmente lo pueda hacer de nuevo ante todos los compromisos que se aproximan en la liga local y la Champions League.

Luis Díaz celebrando su gol contra Hamburgo en la Bundesliga. Foto: AP

Max Eberl felicita a Luis Díaz

El desempeño del atacante colombiano tiene contentos a sus jefes, especialmente al director deportivo Max Eberl, pieza fundamental en el negocio para ficharlo procedente del Liverpool.

“Estamos muy orgullosos de que Luis Díaz haya sido galardonado con el gol del año. Al fin y al cabo, los goles son lo que importa en el fútbol, y a todos nos encantan los goles especialmente bonitos. En este caso, Lucho no solo marcó un gol espectacular, sino que el gol es más bien una obra de arte en sí misma y demuestra el extraordinario compromiso y la pasión con la que juega al fútbol”, indicó Eberl.

El dirigente considera que “Luís Díaz tiene un valor incalculable para el FC Bayern y para toda la Bundesliga. Enhorabuena por este fabuloso gol. El año pasado, los aficionados eligieron a Harry Kane; ahora, a Lucho: los goles del año se están convirtiendo poco a poco en una pequeña especialidad del FC Bayern”.