Obra maestra de Luis Díaz es considerada el mejor gol del año en la Bundesliga: Alemania a sus pies

El mismo día que salvó al Bayern Múnich ante el Hamburgo, Luis Díaz recibió el galardón que lo considera como el autor del mejor gol del año en la Bundesliga.

William Horacio Perilla Gamboa

1 de febrero de 2026, 8:29 p. m.
Luis Díaz ejecutó uno de los mejores goles de 2025 en el mundo.
Luis Díaz ejecutó uno de los mejores goles de 2025 en el mundo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Un magnífico honor para Luis Díaz en la Bundesliga de Alemania. Cada vez más Lucho se ratifica como el fichaje top del club alemán que retumba en cada rincón del país. La obra maestra que le aplicó al Unión Berlín en la capital le es suficiente para ser considerado como el autor del mejor gol del año 2025.

Aquel gol de Luis Díaz igualó el marcador 1-1 en el partido del Bayern Múnich de visitante contra Unión Berlin, que terminó 2-2, el pasado mes de noviembre. Lucho recibió en un ángulo imposible y metió el perfil perfecto para incluso ganarse los aplausos de la hinchada rival en la capital de Alemania. Su perfecto remate es el mejor gol del año en la Bundesliga.

Así lo anunció el programa deportivo alemán Sportschau este mismo sábado donde el Bayern Múnich enfrentó al Hamburgo en el Volksparkstadion. Tras Harry Kane, quien fue galardonado el año pasado por su gol en el Allianz Arena contra Augsburgo (2024), este prestigioso premio recae en otro jugador del Bayern por segundo año consecutivo.

Gol de antología que subrayó tanto la mentalidad de Luis Díaz como su avance técnico y táctico en Alemania, y su prodigiosa habilidad futbolística para finalizar con gol. Tras un pase ligeramente desviado de Josip Stanišić, quien además se sorprendió por la obra maestra, Lucho arrebató el balón con una barrida justo antes de que saliera fuera de juego. Con un movimiento soberbio, el guajiro dejó atrás a Janik Haberer y luego disparó desde la línea de fondo, superando al portero del Union, Frederik Rönnow, al fondo de la red.

Luis Díaz reaccionó tras ser considerado el mejor gol del año en el 2026

Antes de Harry Kane y Luis Díaz, otros jugadores del Bayern Múnich también recibieron el codiciado premio. Gerd Müller (1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980), Jürgen Wegmann (1988), Klaus Augenthaler (1989), Lothar Matthäus (1992), Jean-Pierre Papin (1995) y Giovane Élber (1999) fueron los considerados en el pasado.

Luis Díaz celebra el gol contra el Hamburgo.
Luis Díaz celebra el gol contra el Hamburgo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Cabe recordar que el programa Sportschau lleva otorgando el gol del año en la Bundesliga desde 1971, y el ganador es elegido por los aficionados al fútbol. James Rodríguez y Adolfo Valencia no alcanzaron a ser reconocidos. Magistral premio para Lucho en apenas unos meses tras su fichaje desde el Liverpool, en una temporada que brilla con goles y asistencias que lo acercan a más títulos en Alemania y Europa.

“Muchísimas gracias por el premio. Cuando veo el gol, casi no puedo creer que haya marcado. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que pudiéramos marcar. ¡Fue increíble! El premio significa mucho para mí, sobre todo porque no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente porque he encontrado un gran equipo, tengo una familia maravillosa y un entrenador muy bueno. ¡Eso hace que me sienta muy bien! Gracias por el premio y espero que marque muchos más goles; eso es lo más importante para mí como delantero: poder ayudar al equipo con mi esfuerzo de esta manera", dijo Luis Díaz en la web del Bayern.

