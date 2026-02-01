La reacción del director deportivo del Bayern por el mejor gol del año para Luis Díaz: “Nuestra especialidad”

Luis Díaz retumba en la Bundesliga de Alemania con un nuevo premio e ingresa a un verdadero cuadro de honor donde se codea con verdaderas leyendas del equipo alemán. Un reconocimiento que cae en un magnífico momento para el extremo guajiro, que no solamente se gana las miradas con golazos, sino que su influencia en el ataque es cada vez más grande en el gigante bávaro.

Y todo este contexto ratifica a Luis Díaz como el fichaje top del Bayern Múnich en los últimos años. Su nombre ya es popular en Alemania y su director deportivo lo reconoce como alguien clave en el eje ofensivo. La obra maestra que le aplicó a Unión Berlín en la capital le es suficiente para ser considerado como el autor del mejor gol del año 2025.

Aquel gol de Luis Díaz igualó el marcador 1-1 en el partido del Bayern Múnich de visitante en Berlín, que terminó 2-2, en el pasado mes de noviembre. Lucho recuperó la pelota de forma magistral, recibió en un ángulo imposible y le metió el perfil perfecto para incluso ganarse los aplausos de la hinchada rival en la capital de Alemania. Su perfecto remate es el mejor gol del año en Bundesliga y el director deportivo dejó unas palabras precisas sobre el galardón.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Así lo anunció el popular programa deportivo Sportschau, de los más vistos en la televisión alemana, este mismo sábado, donde el Bayern Múnich enfrentó al Hamburgo en el Volksparkstadion. Tras Harry Kane, quien fue galardonado el año pasado por su gol en el Allianz Arena contra Augsburgo (2024), este prestigioso premio recae en otro jugador del Bayern por segundo año consecutivo.

Max Eberl se pronunció sobre el reconocimiento a Luis Díaz

El director deportivo del Bayern dijo sentirse muy orgulloso por el galardón a Luis Díaz por marcar el mejor gol del año 2025 en la Bundesliga. Reconoció que es una obra de arte lo que hizo en Berlín y que es un jugador fundamental para el equipo. Recordó que en 2024 fue entregado a Harry Kane y que es una especialidad de la casa.

Luis Díaz celebra el gol contra el Hamburgo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Estamos muy orgullosos de que Luis Díaz haya sido galardonado con el premio al Gol del Año. Al fin y al cabo, el fútbol se basa en los goles, y todos disfrutamos de los goles especialmente bonitos. En este caso, Lucho no solo marcó espectacularmente, sino que el gol es una obra de arte en sí mismo y demuestra la extraordinaria dedicación y pasión con la que juega al fútbol”, dijo Max Eberl.

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

“Luis Díaz es un jugador fundamental para el FC Bayern y para toda la Bundesliga. ¡Enhorabuena por este fabuloso gol! El año pasado, la afición eligió a Harry Kane. Ahora, Lucho. Los goles del año se están convirtiendo poco a poco en una especialidad del FC Bayern", agregó el director deportivo.