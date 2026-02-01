Deportes

La reacción del director deportivo del Bayern por el mejor gol del año para Luis Díaz: “Nuestra especialidad”

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, enalteció el galardón que le dieron a Luis Díaz tras anotar el mejor gol del año en la Bundesliga.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

1 de febrero de 2026, 9:35 p. m.
Luis Díaz celebra la obra maestra en Berlín / Max Eberl, director deportivo del Bayern.
Luis Díaz celebra la obra maestra en Berlín / Max Eberl, director deportivo del Bayern. Foto: Fotos: Getty Images

Luis Díaz retumba en la Bundesliga de Alemania con un nuevo premio e ingresa a un verdadero cuadro de honor donde se codea con verdaderas leyendas del equipo alemán. Un reconocimiento que cae en un magnífico momento para el extremo guajiro, que no solamente se gana las miradas con golazos, sino que su influencia en el ataque es cada vez más grande en el gigante bávaro.

Y todo este contexto ratifica a Luis Díaz como el fichaje top del Bayern Múnich en los últimos años. Su nombre ya es popular en Alemania y su director deportivo lo reconoce como alguien clave en el eje ofensivo. La obra maestra que le aplicó a Unión Berlín en la capital le es suficiente para ser considerado como el autor del mejor gol del año 2025.

Aquel gol de Luis Díaz igualó el marcador 1-1 en el partido del Bayern Múnich de visitante en Berlín, que terminó 2-2, en el pasado mes de noviembre. Lucho recuperó la pelota de forma magistral, recibió en un ángulo imposible y le metió el perfil perfecto para incluso ganarse los aplausos de la hinchada rival en la capital de Alemania. Su perfecto remate es el mejor gol del año en Bundesliga y el director deportivo dejó unas palabras precisas sobre el galardón.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich.
Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Así lo anunció el popular programa deportivo Sportschau, de los más vistos en la televisión alemana, este mismo sábado, donde el Bayern Múnich enfrentó al Hamburgo en el Volksparkstadion. Tras Harry Kane, quien fue galardonado el año pasado por su gol en el Allianz Arena contra Augsburgo (2024), este prestigioso premio recae en otro jugador del Bayern por segundo año consecutivo.

