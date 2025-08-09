Thomas Müller ya no pertenece al Bayern Múnich, pero sigue entrenando con el club: esta es la razón

Thomas Müller fue anunciado como nuevo jugador de Vancouver Whitecaps FC de Canadá, que participa en la MLS de Estados Unidos. El atacante deja tras más de dos décadas al Bayern Múnich.

“El Vancouver Whitecaps FC anunció el miércoles (6 de agosto) la incorporación de uno de los jugadores más laureados de todos los tiempos, el legendario mediocampista ofensivo alemán Thomas Müller. El astro del FC Bayern Múnich ha firmado por lo que resta de la temporada 2025 e incluye una opción de Jugador Franquicia para 2026″, indicó el equipo canadiense.

A pesar de que Müller firmó con el club de la MLS, este sigue entrenando con Bayern Múnich, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Muchos se preguntan por qué el experimentado jugador se mantiene con los colores de la escuadra alemana. Y bien, Bild, un medio muy importante en el territorio teutón, explicó esto.

La razón está relacionada con la despedida de Müller con los hinchas. “Pero antes de partir hacia Canadá, ¡el campeón del mundo de 2014 se despide como es debido de sus fans! Para sus fans, es y sigue siendo un gran favorito. Durante la sesión, corean su nombre, aplauden a su ídolo y celebran la sorpresa“, señaló el portal.

Este sábado 9 de agosto, Bayern Múnich tuvo un entrenamiento abierto a los hinchas y como era de esperarse, Thomas fue el centro de atención. El jugador se mostró agradecido con los fanáticos.

Thomas Mueller con Bayern. | Foto: Getty Images via AFP

“Ya el martes, cinco días después de la finalización oficial de su contrato, Müller volvió a entrenar con sus antiguos compañeros en la Säbener Straße. Müller se integró de inmediato al entrenamiento del equipo, como si nunca se hubiera ido”, continuó Bild.

“Tras firmar su contrato (hasta finales de 2026, con un salario de unos 6,6 millones de euros), Müller llegará a Vancouver en unos días. Está previsto que complete su primer entrenamiento el miércoles 13 de agosto”, sentenció, entre otras cosas más.

Thomas Müller se marcha del Bayern Múnich, uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol, y no podrá compartir en campo, de manera oficial, con Luis Díaz.