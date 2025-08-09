Suscribirse

Se destapa fichaje de lujo para el Bayern Múnich de Luis Díaz: costaría 40 millones de euros

Todo depende de la salida de Kingsley Coman, quien está en negociaciones para irse al Al-Nassr de Arabia Saudita.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 2:06 p. m.
MUNICH, GERMANY - AUGUST 02: Luis Diaz of Bayern Munich gestures following the pre-season friendly match between FC Bayern München and Olympique Lyonnais at Allianz Arena on August 02, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
Luis Díaz tendría nuevo compañero de lujo para el ataque | Foto: Getty Images

Bayern Múnich todavía no está fuera del mercado. Ante la muy posible salida de Kingsley Coman al Al-Nassr de Arabia Saudita, la dirigencia del conjunto bávaro reactivaría el interés por una pieza que llevan buscando desde hace varios años.

Se trata de Christopher Nkunku, delantero del Chelsea, que ya sabe lo que es jugar en la Bundesliga por su paso exitoso en el RB Leipzig.

Contexto: Técnico del Bayern dio su veredicto: admitió que Luis Díaz se equivocó y explicó por qué

Nkunku es un viejo deseo del Bayern Múnich y encajaría a la perfección por la banda derecha, permitiendo que Michael Olise juegue mucho más suelto por todo el frente de ataque.

El técnico Vincent Kompany probó a Coman en esa posición el pasado jueves, sin embargo, no es su perfil natural.

Horas después del amistoso ante Tottenham, el extremo francés comenzó a sonar con fuerza para irse al Al-Nassr y estaría en fases finales de la negociación a cambio de un sueldo multimillonario que el Bayern no puede igualar.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 13: Christopher Nkunku #18 of Chelsea FC celebrates following the FIFA Club World Cup 2025 Final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, New Jersey. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Christopher Nkunku, nuevo deseo del Bayern Múnich para el mercado de verano | Foto: Getty Images via AFP

Van por Nkunku

El dinero por la venta de Coman sería reinvertido en la llegada de Nkunku, quien es habitual suplente en el Chelsea y vería con buenos ojos volver a Alemania.

“Bayern sigue buscando un delantero central y Nkunku está en su punto de mira. Cuando el Bayern se interesó por Nkunku en enero, el Chelsea pedía 60 millones de libras, mientras que el Bayern rondaba una oferta de 40 millones”, indicó el periodista Ben Jacobs.

Aunque ya pasaron unos meses de aquel intento, las cifras no han cambiado. “Creo que el Bayern se mantendría bastante firme en ese precio“, completó Jacobs.

Contexto: Las deslumbrantes imágenes con las que la esposa de Luis Díaz cautivó en el estadio del Bayern Múnich

Lo primero que debe pasar es que se confirme la salida de Coman y luego de eso arrancará la ofensiva para convertir a Nkunku en el nuevo miembro de ese cuarteto junto a Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

Con el Leipzig disputó 172 partidos en total por todas las competencias, marcó 70 goles y dio 56 asistencias.

Esos números no los ha podido sostener con el Chelsea entre lesiones y suplencias. No obstante, tiene un balance de 16 tantos y 5 pases de gol defendiendo los colores del actual campeón del Mundial de Clubes.

Una semana para el debut oficial

Bayern Múnich tiene hasta el 31 de agosto para concretar el fichaje de Nkunku, aunque el cuerpo técnico preferiría que llegue mucho antes.

Y es que los bávaros harán su debut oficial el próximo sábado 16 de agosto, disputando la Supercopa de Alemania frente al Sttutgart. Ese partido no solo marca el arranque de la temporada, sino que podría ser el primer título de Lucho en Alemania.

La dirigencia estaba cerrada a traer más fichajes en este mercado de verano, sin embargo, la salida de Coman los obliga a buscar otra pieza más para el andamiaje de Kompany.

En esta ventana han tenido varias bajas en materia ofensiva como Leroy Sané, Thomas Müller y la reciente lesión de Jamal Musiala, que volverá hasta el próximo año.

En contraste, solo se sumó Luis Díaz a cambio de 75 millones de euros procedente del Liverpool.

