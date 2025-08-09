Se destapa fichaje de lujo para el Bayern Múnich de Luis Díaz: costaría 40 millones de euros

Bayern Múnich todavía no está fuera del mercado. Ante la muy posible salida de Kingsley Coman al Al-Nassr de Arabia Saudita, la dirigencia del conjunto bávaro reactivaría el interés por una pieza que llevan buscando desde hace varios años.

Se trata de Christopher Nkunku, delantero del Chelsea, que ya sabe lo que es jugar en la Bundesliga por su paso exitoso en el RB Leipzig.

Nkunku es un viejo deseo del Bayern Múnich y encajaría a la perfección por la banda derecha, permitiendo que Michael Olise juegue mucho más suelto por todo el frente de ataque.

El técnico Vincent Kompany probó a Coman en esa posición el pasado jueves, sin embargo, no es su perfil natural.

Horas después del amistoso ante Tottenham, el extremo francés comenzó a sonar con fuerza para irse al Al-Nassr y estaría en fases finales de la negociación a cambio de un sueldo multimillonario que el Bayern no puede igualar.

Christopher Nkunku, nuevo deseo del Bayern Múnich para el mercado de verano | Foto: Getty Images via AFP

Van por Nkunku

El dinero por la venta de Coman sería reinvertido en la llegada de Nkunku, quien es habitual suplente en el Chelsea y vería con buenos ojos volver a Alemania.

“Bayern sigue buscando un delantero central y Nkunku está en su punto de mira. Cuando el Bayern se interesó por Nkunku en enero, el Chelsea pedía 60 millones de libras, mientras que el Bayern rondaba una oferta de 40 millones”, indicó el periodista Ben Jacobs.

Aunque ya pasaron unos meses de aquel intento, las cifras no han cambiado. “Creo que el Bayern se mantendría bastante firme en ese precio“, completó Jacobs.

Lo primero que debe pasar es que se confirme la salida de Coman y luego de eso arrancará la ofensiva para convertir a Nkunku en el nuevo miembro de ese cuarteto junto a Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

Con el Leipzig disputó 172 partidos en total por todas las competencias, marcó 70 goles y dio 56 asistencias.

Esos números no los ha podido sostener con el Chelsea entre lesiones y suplencias. No obstante, tiene un balance de 16 tantos y 5 pases de gol defendiendo los colores del actual campeón del Mundial de Clubes.

🎈 @JacobsBen: Bayern are still looking for a central attacker & Nkunku is on their radar. When Bayern were looking at Nkunku in Jan, Chelsea were asking for £60 million, Bayern were closer to £40 million. I think Bayern would be relatively firm on that price.



🎧👉… pic.twitter.com/BmVvgwxfia — London Is Blue Podcast ⭐️⭐️ (@LondonBluePod) August 8, 2025

Una semana para el debut oficial

Bayern Múnich tiene hasta el 31 de agosto para concretar el fichaje de Nkunku, aunque el cuerpo técnico preferiría que llegue mucho antes.

Y es que los bávaros harán su debut oficial el próximo sábado 16 de agosto, disputando la Supercopa de Alemania frente al Sttutgart. Ese partido no solo marca el arranque de la temporada, sino que podría ser el primer título de Lucho en Alemania.

La dirigencia estaba cerrada a traer más fichajes en este mercado de verano, sin embargo, la salida de Coman los obliga a buscar otra pieza más para el andamiaje de Kompany.

En esta ventana han tenido varias bajas en materia ofensiva como Leroy Sané, Thomas Müller y la reciente lesión de Jamal Musiala, que volverá hasta el próximo año.