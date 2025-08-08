Arabia Saudita con su capital adquisitivo alto, no deja en paz a los grandes clubes de Europa.

Ya son muchos los nombres que han dejado la élite por el dinero, y ahora, uno más se sumaría a la lista proveniente de Alemania.

Se trata de la figura francesa, Kingsley Coman, quien dejaría el Bayern Múnich para recaer en Al Nassr, de Cristiano Ronaldo y compañía.

Kingsley Coman dejaría el Bayern Múnich al que llegó Luis Díaz | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Según lo informado por el periodista, Fabrizio Romano: “¡Al Nassr inicia las negociaciones para fichar a Kingsley Coman del FC Bayern!“.

De acuerdo al mencionado comunicador, el cuadro saudí ve en el francés el objetivo para una de las bandas en la delantera.

“Las negociaciones entre clubes han comenzado, ya que Coman es ahora el principal objetivo del Al Nassr para la posición de extremo”, apunta.

Al parecer, la ambición de los de Riad no ha parado tras dos fichajes estelares que hicieron; ahora buscan uno más para añadir a Sadió Mané y CR7.

“Tras la próxima llegada de Iñigo Martínez y el fichaje ya cerrado de João Félix, Coman podría ser el siguiente en incorporarse al Al Nassr”, indica Romano.

Pocos minutos después de lo avisado por el periodista, este actualizó cómo transcurren las horas en el negocio que sería otro bombazo en Arabia.

“Ya hay una propuesta sobre la mesa tanto para el jugador como para el Bayern, con negociaciones en curso entre todas las partes”, avisa.

🚨🟡🔵 More on Kingsley Coman and Al Nassr exclusive story.



There’s already proposal on the table for both player and Bayern, with negotiations ongoing between all parties.



Talks underway to make decisions as soon as possible. pic.twitter.com/V2qpuiN0n4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Al parecer, buscan dar celeridad al negocio para ser firmado lo antes posible. “Se están llevando a cabo conversaciones para tomar decisiones lo antes posible”, termina.

Con 29 años, el galo iría a consolidar económicamente su carrera deportiva tras haber ya tenido una larga duración en la élite del Viejo Continente.

Sus inicios fueron en el PSG hacia 2012, donde estuvo a lo largo de dos temporadas.

Después fue comprado por la Juventus de Italia. Allí permaneció otros dos años y saltó al Bayern, donde ya acumula diez campañas.

Coman ha sido de los jugadores más ganadores en cuanto a títulos se refiere. Su palmarés se extiende a más de 15 consagraciones en los tres países donde ha estado.

Con la Selección de Francia también ha tenido la oportunidad de estar, siendo parte del Mundial de Qatar 2022, y Eurocopas del 2016, 2020 y 2024.

Más noticias de Bayern Múnich

A la par de esto, Romano también dio a conocer otra noticia que mueve el mercado de los de Múnich.

“Oficial y confirmado. Lennart Karl firma un nuevo contrato con el FC Bayern hasta 2028″, publicó.

Este talento es un joven de 17 años, quien ha generado sorpresa entre el plantel y por ello, lo han asegurado con una renovación.

🚨🔐 Official, confirmed. Lennart Karl signs new deal at FC Bayern until 2028. pic.twitter.com/wXhmuZcLxr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Su posición es de mediocampista o extremo derecho, posiciones similares en las que se desempeña Coman.