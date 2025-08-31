Lo ganó todo en el FPC, pero una grave lesión sentenció su carrera: de jugador a administrador de empresas

El fútbol y esas situaciones que terminan siendo determinante en la carrera de un jugador. Rafael Pérez tiene 35 años y lo ganó todo en el FPC al servicio de Junior, además de vestir camisetas en el exterior, pero una lesión lo sacó de las canchas de manera indefinida.

Pérez se desempeñaba como defensor central, y el tormento empezó con una lesión el 21 de febrero de 2024. Ese día arrancó como titular con Junior, visitando a Santa Fe en Bogotá, y salió sustituido a los 5 minutos.

La imagen era bastante fuerte; Rafael Pérez tuvo una fuerte caída sobre su pie derecho y quedó tendido en el suelo. Lo sacaron en camilla y estuvo casi seis meses fuera de las canchas.

🦁⚽🦈 ¡Que no sea grave! ¡Rafa Pérez se va en camilla después de una lesión en el primer minuto de juego! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/wOzUqgsHuY — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2024

Para el 11 de septiembre de ese 2024, Rafa Pérez fue titular con Junior en partido de Copa BetPlay ante Medellín, pero nuevamente salió sustituido por lesión.

“El jugador Rafael Pérez sufrió un trauma que generó una fractura incompleta del peroné derecho”, rezaba en el comunicado oficial de Junior de Barranquilla para septiembre de 2024.

Parte médico de Junior de Barranquilla sobre la lesión de Rafa Pérez en septiembre de 2024. | Foto: Prensa Junior.

Rafael Pérez, con futuro incierto en el fútbol, pero graduado de administrador de empresas

En diálogo con Gol Caracol, Rafael Pérez contó cómo ha sido transitar con la grave lesión desde febrero de 2024. Además, reveló detalles de cómo fue el camino para ser administrador de empresas.

“El mes de diciembre del año anterior también tuvimos que hacer la segunda intervención en ese tobillo para sacar un material que me habían puesto ahí, y la mala suerte no acabó allí, sino que hace un mes y medio otra vez pasamos por el quirófano. Ya haciéndonos fuertes porque hay que seguir, por uno, y por la familia”, dijo Pérez sobre su lesión.

Rafael Pérez en uno de sus pasos por Junior (2018). | Foto: Prensa Junior.

Sobre ser administrador de empresas, afirmó: “Era un sueño, comenzó el tema de la pandemia y ahí arranqué. Comencé en una universidad en Argentina, 100 % virtual, después cambiaron las cosas, ya tenía que ir presencial algunos días y ahí se dificultó. Después, personas cercanas me hablaron de una universidad en el extranjero, que todo era de forma virtual, y ahí comenzamos con todo este sueño, aprovechando siempre los tiempos libres”.

Y sentenció: “No fue fácil, porque decimos que es muy difícil, que no es posible. Yo quiero aconsejar a todos los colegas que sí es posible, que las limitaciones solamente están en nuestra mente. Nos podemos capacitar mas allá de esto".