Rafa Pérez hizo pública su grave lesión, “muy triste”: fuera de Junior por largo tiempo

Desde ese preciso momento, se esperaba que se emitiera una comunicación de prensa sobre el estado de salud de su importante figura. Los aficionados del fútbol profesional colombiano esperaban que la lesión no fuera de gravedad, pero por las imágenes daban por sentado que se trataba de un movimiento anormal.

“Dios mío que impresionante la imagen de la lesión de Rafa Pérez, ojalá no sea grave”, dijo José Hugo Illera, de Win Sports. “La mala suerte de Junior se nota desde el primer momento. No es una linda imagen, pero solo espero que no sea algo supremamente grave. Rafa Pérez también alimenta la competitividad de la plantilla”, señaló Pablo Mattos, de Agenda de Noticias.