Proponen llegada de Luis Díaz a otro gigante de la Premier League; es un ‘enemigo’ del Liverpool

Sin embargo, diferentes medios europeos han señalado supuestos intereses del Barcelona de España y del París Saint-Germain de Francia. Los mismos, hasta el momento, no se han confirmado. Los hinchas del Liverpool esperan que Lucho siga vistiendo los colores del club .

“ Hay solo dos o tres equipos en el mundo en el que Lucho daría el paso hacia adelante. Me parece que Manchester City podría necesitar a Díaz . Irse al PSG tras la salida de Mbappé podría ser un quemadero”, señaló sin tapujos Julián Capera.

Carles Puyol le dio una radical recomendación a Luis Díaz

“Al final, recomendar es difícil para mí. No hace falta que lo diga, el mejor equipo y donde se está mejor y donde se vive mejor es Barcelona y en el FC Barcelona, pero él está en un gran equipo, está jugando, es un jugador importante, está compitiendo por títulos. Entonces, ya es un tema más personal si quiere cambiar o no, al final a veces te haces una idea, pero si estás feliz en un lugar a veces es mejor no cambiar”, manifestó Carles en SEMANA, sobre la posibilidad de que Luis Díaz se vaya a jugar al FC Barcelona.