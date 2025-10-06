Suscribirse

Millonarios vs. América: hora exacta y canal para el duelo por la clasificación en Liga BetPlay

Una nueva edición del clásico entre capitalinos y caleños se dará este martes, 7 de octubre, en el marco de la fecha 14.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 8:42 p. m.
Millonarios vs. América, duelo por la fecha 14 de Liga BetPlay 2025-II
Millonarios vs. América, duelo por la fecha 14 de Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa y Getty Images

Esta vez algo más que el honor se jugarán Millonarios y América de Cali en una nueva edición de otro clásico entre estos, válido por la Liga BetPlay 2025-II.

Ambos clubes comparten realidades similares, que han hecho que en lo corrido de esta campaña estén por fuera del ansiado Grupo de los Ocho clasificados.

De aquí en adelante, cualquier victoria es vital para que se pueda aspirar a la clasificación.

Balón y trofeo de Liga BetPlay
Balón y trofeo de Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Justo por eso es que las tres unidades que estarán en juego entre sí, son necesarias para que ambos salgan de los puestos en los que actualmente están.

América es quien aparece mejor acomodado en el listado de 20. De momento es casilla 14, a seis puntos de quien aparece como el octavo (Alianza FC).

Por su parte, el cuadro bogotano es 16, con los mismos 14 puntos de los rojos, pero una diferencia de gol menos favorable, lo que le hace estar dos casillas por debajo.

Matemáticamente las posibilidades para ambos están, pero sí o sí sumar victorias será una obligación de cara a la fecha final.

Millonarios no es confiable

Hernán Torres recibió un equipo con altibajos que hoy día sigue sin ser confiable a la hora de ver resultados en Liga.

En los últimos cinco juegos disputados, el cuadro embajador tiene dos derrotas, dos victorias y un empate.

Beckham David Castro, atacante de Millonarios
Beckham David Castro, atacante de Millonarios | Foto: Cristian Bayona

No se ve constancia tampoco en la forma de jugar, por lo que aparece fuera de los puestos de clasificación a las instancias finales.

América en alza

Para David González su vuelta a Bogotá será especial; enfrentar al último club que dirigió le agregará un condimento especial al juego.

En los últimos cinco compromisos, el conjunto rojo ha demostrado algo de mejora, a excepción de lo que fue la derrota del pasado 13 de septiembre ante Fortaleza.

De ahí en adelante se mantiene invicto con dos empates, y dos victorias que le han permitido irse poniendo al día.

Por Copa BetPlay también dio alegría a sus aficionados al vencer en la ida a Junior de Barranquilla en condición de visita, lo que lo dejó a un paso de las semifinales.

Hora y canal para ver en vivo

Millonarios vs. América de Cali

Fecha - Liga BetPlay 2025-II

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Win Sports+

Estadio: Techo

Último cinco mano a mano en Bogotá

Siendo local Millonarios en Bogotá, a quien más le ha beneficiado en el último tiempo estos enfrentamientos es justamente al conjunto capitalino.

En los últimos cinco juegos que se han presentado en suelo bogotano, la gran mayoría son a favor de los albiazules.

Bogotá. Febrero 07 de 2024. Millonarios FC. enfrenta al América de Cali por partido válido de la fecha 5 de la Liga BetPlay I 2024, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Mariano Vimos)
De los últimos duelos entre Millonarios y América, en Bogotá. | Foto: Mariano Vimos

En enero del año en curso se dio el último Millonarios vs. América, con un empate 1-1.

De ahí para atrás todo han sido victorias de los azules, quienes han ganado cuatro compromisos de manera consecutiva.

Habría que remontarse a antes del 2021 para ir en búsqueda de un triunfo del onceno caleño, a quienes les cuesta de más las visitas a suelo bogotano.

