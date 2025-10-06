Deportes
Millonarios vs. América: hora exacta y canal para el duelo por la clasificación en Liga BetPlay
Una nueva edición del clásico entre capitalinos y caleños se dará este martes, 7 de octubre, en el marco de la fecha 14.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Esta vez algo más que el honor se jugarán Millonarios y América de Cali en una nueva edición de otro clásico entre estos, válido por la Liga BetPlay 2025-II.
Ambos clubes comparten realidades similares, que han hecho que en lo corrido de esta campaña estén por fuera del ansiado Grupo de los Ocho clasificados.
De aquí en adelante, cualquier victoria es vital para que se pueda aspirar a la clasificación.
Justo por eso es que las tres unidades que estarán en juego entre sí, son necesarias para que ambos salgan de los puestos en los que actualmente están.
América es quien aparece mejor acomodado en el listado de 20. De momento es casilla 14, a seis puntos de quien aparece como el octavo (Alianza FC).
Por su parte, el cuadro bogotano es 16, con los mismos 14 puntos de los rojos, pero una diferencia de gol menos favorable, lo que le hace estar dos casillas por debajo.
Matemáticamente las posibilidades para ambos están, pero sí o sí sumar victorias será una obligación de cara a la fecha final.
Millonarios no es confiable
Hernán Torres recibió un equipo con altibajos que hoy día sigue sin ser confiable a la hora de ver resultados en Liga.
En los últimos cinco juegos disputados, el cuadro embajador tiene dos derrotas, dos victorias y un empate.
No se ve constancia tampoco en la forma de jugar, por lo que aparece fuera de los puestos de clasificación a las instancias finales.
América en alza
Para David González su vuelta a Bogotá será especial; enfrentar al último club que dirigió le agregará un condimento especial al juego.
En los últimos cinco compromisos, el conjunto rojo ha demostrado algo de mejora, a excepción de lo que fue la derrota del pasado 13 de septiembre ante Fortaleza.
De ahí en adelante se mantiene invicto con dos empates, y dos victorias que le han permitido irse poniendo al día.
Por Copa BetPlay también dio alegría a sus aficionados al vencer en la ida a Junior de Barranquilla en condición de visita, lo que lo dejó a un paso de las semifinales.
Hora y canal para ver en vivo
Millonarios vs. América de Cali
Fecha - Liga BetPlay 2025-II
Hora: 7:30 p.m.
Canal: Win Sports+
Estadio: Techo
Último cinco mano a mano en Bogotá
Siendo local Millonarios en Bogotá, a quien más le ha beneficiado en el último tiempo estos enfrentamientos es justamente al conjunto capitalino.
En los últimos cinco juegos que se han presentado en suelo bogotano, la gran mayoría son a favor de los albiazules.
En enero del año en curso se dio el último Millonarios vs. América, con un empate 1-1.
De ahí para atrás todo han sido victorias de los azules, quienes han ganado cuatro compromisos de manera consecutiva.
Habría que remontarse a antes del 2021 para ir en búsqueda de un triunfo del onceno caleño, a quienes les cuesta de más las visitas a suelo bogotano.