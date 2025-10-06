Millonarios vs. América: hora exacta y canal para el duelo por la clasificación en Liga BetPlay

Esta vez algo más que el honor se jugarán Millonarios y América de Cali en una nueva edición de otro clásico entre estos, válido por la Liga BetPlay 2025-II.

Ambos clubes comparten realidades similares, que han hecho que en lo corrido de esta campaña estén por fuera del ansiado Grupo de los Ocho clasificados.

De aquí en adelante, cualquier victoria es vital para que se pueda aspirar a la clasificación.

Balón y trofeo de Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Justo por eso es que las tres unidades que estarán en juego entre sí, son necesarias para que ambos salgan de los puestos en los que actualmente están.

América es quien aparece mejor acomodado en el listado de 20. De momento es casilla 14, a seis puntos de quien aparece como el octavo (Alianza FC).

Por su parte, el cuadro bogotano es 16, con los mismos 14 puntos de los rojos, pero una diferencia de gol menos favorable, lo que le hace estar dos casillas por debajo.

Matemáticamente las posibilidades para ambos están, pero sí o sí sumar victorias será una obligación de cara a la fecha final.

Millonarios no es confiable

Hernán Torres recibió un equipo con altibajos que hoy día sigue sin ser confiable a la hora de ver resultados en Liga.

En los últimos cinco juegos disputados, el cuadro embajador tiene dos derrotas, dos victorias y un empate.

Beckham David Castro, atacante de Millonarios | Foto: Cristian Bayona

No se ve constancia tampoco en la forma de jugar, por lo que aparece fuera de los puestos de clasificación a las instancias finales.

América en alza

Para David González su vuelta a Bogotá será especial; enfrentar al último club que dirigió le agregará un condimento especial al juego.

En los últimos cinco compromisos, el conjunto rojo ha demostrado algo de mejora, a excepción de lo que fue la derrota del pasado 13 de septiembre ante Fortaleza.

De ahí en adelante se mantiene invicto con dos empates, y dos victorias que le han permitido irse poniendo al día.

Por Copa BetPlay también dio alegría a sus aficionados al vencer en la ida a Junior de Barranquilla en condición de visita, lo que lo dejó a un paso de las semifinales.

Hora y canal para ver en vivo

Millonarios vs. América de Cali

Fecha - Liga BetPlay 2025-II

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Win Sports+

Estadio: Techo

Último cinco mano a mano en Bogotá

Siendo local Millonarios en Bogotá, a quien más le ha beneficiado en el último tiempo estos enfrentamientos es justamente al conjunto capitalino.

En los últimos cinco juegos que se han presentado en suelo bogotano, la gran mayoría son a favor de los albiazules.

De los últimos duelos entre Millonarios y América, en Bogotá. | Foto: Mariano Vimos

En enero del año en curso se dio el último Millonarios vs. América, con un empate 1-1.

De ahí para atrás todo han sido victorias de los azules, quienes han ganado cuatro compromisos de manera consecutiva.