Boyacá Chicó no se calla por discutido penal dado a Nacional: se va de frente y pone queja

El juez, Jairo Mayorga, fue quien decidió beneficiar al cuadro verde con una pena máxima al fin del juego disputado en Tunja.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 3:52 p. m.
Malestar de Boyacá Chicó por penal de Nacional dado por el juez Jairo Mayorga
Malestar de Boyacá Chicó por penal de Nacional dado por el juez Jairo Mayorga

Parecía que Boyacá Chicó y Atlético Nacional iba a ser un partido de trámite para los verdes en el estadio La Independencia, de Tunja.

Sin embargo, los ajedrezados se la pusieron más difícil de lo esperado a los de Medellín, quienes se llevaron un polémico punto del departamento de Boyacá.

Hasta los minutos finales del juego quien estaba obteniendo los tres puntos era el Chicó; no obstante, apareció una pena máxima a favor de los verdes que se inventó Alfredo Morelos.

La revisión del penal sobre Alfredo Morelos en Tunja
La revisión del penal sobre Alfredo Morelos en Tunja

Engañando al juez central y toda la terna arbitral, el atacante se tiró en el área de manera violenta, y como si su rival le hubiera hecho una falta grave.

En las múltiples repeticiones se ve que no es una acción con la fuerza necesaria para ser pitada como pena máxima.

Al cobro fue el mismo “afectado”, quien de manera potente lanzó a la mitad del arco para salvarle un punto a los suyos con un empate 1-1.

Contexto: Atlético Nacional tendrá nuevo técnico: “luz verde” y fecha fue filtrada para el anuncio

Entre los locales quedó un mal sabor de boca por perder dos unidades que pudieron haber sido vitales en la tabla de posiciones y descenso.

Parte de sus miembros en rueda de prensa dejaron un recado claro para Atlético Nacional, luego del polémico penal que les dieron.

A través de uno de los miembros del cuerpo técnico de Flabio Torres, Chicó reclamó al decir que: “Nacional no necesita que le regalen nada“.

“Con la calidad, con la cantidad de jugadores que tiene, son jugadores complejos, un equipo complejo, y nosotros con nuestras herramientas somos un equipo humilde, sencillo, trabajador, luchador y eso nos desmotiva”, agregó al malestar por la forma en que Nacional sacó el empate.

A la hora de hacer una revisión exhaustiva de la discutida jugada, el asistente de Torres apuntó a que dicha falta solo se pita de esa forma en Colombia.

“Sí, queda uno con impotencia, porque esa falta en Copa Libertadores, en un torneo Mundial, no se pita, yo creería que no se pita, porque es una jugada de forcejeo normal del partido”, aseveró.

Contexto: Goleador se le ofreció a Atlético Nacional: lo sueña y se daría si Alfredo Morelos se va

Ya para terminar formalizó la queja Chicó de manera directa hacia el juez, a quien le cobró ‘no haber jugado’ fútbol y no saber cómo deliberar en dichos momentos.

“Está bien que sujete un poco el jugador, pero yo creo que es una acción de juego y bueno, son seres humanos y de pronto por no competir, porque yo digo que los árbitros a veces no han jugado futbol y no saben cuando es una jugada temeraria”, sentenció.

Mayorga en el ojo del huracán

Jairo Mayorga fue el juez que llevó los hilos del partido entre Chicó y Nacional.

Su decisión cuestionada del penal dado a Alfredo Morelos hizo que analistas arbitrales como José Borda dieran su opinión al respecto.

“NO ERA PENAL en CHICÓ vs. NACIONAL ante llamado del VAR, el árbitro Mayorga dio el penal por falta de Banguero sobre Morelos”, apuntó.

“NO veo penalti porque la intensidad del contacto al sujetar es leve y no le impidió el accionar normal en la carrera”, completó.

