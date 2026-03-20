La Fiscalía cita a figura de Millonarios tras las graves denuncias de Boyacá Chicó por la agresión a Pimentel

Antes de vencer a Atlético Nacional por segunda vez en este 2026 y cuando más estaba convencido de la victoria, Millonarios se tropezó en el departamento de Boyacá y consumó lo que se considera una derrota muy dolorosa en La Independencia de la ciudad de Tunja. Por la fecha 11 de la Liga Betplay, enfrentó al Boyacá Chicó en un escenario donde el azul prácticamente fue local, más allá de que la taquilla fue para el ‘ajedrezado’.

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En Tunja, Millonarios se vio sorprendido por Boyacá Chicó luego de una fiesta azul en las gradas de La Independencia. Boyacá Chicó se fue adelante en el marcador con dos goles en el primer tiempo y dejó casi sentenciado el juego, más allá de que se esperaba la reacción del embajador que nunca fue posible (2-1).

Las caras largas se comenzaron a ver en Tunja, además de mucha rabia por la caída y presuntos errores arbitrales. No solo eso, sino que se registraron serios líos con jugadores de Boyacá Chicó y Millonarios. Jacobo Pimentel, futbolista profesional del club boyacense e hijo del reconocido Eduardo Pimentel, terminó golpeado en los camerinos.

Diego Novoa de Millonarios. Foto: Oficial Millonarios

Mientras hay versiones de que el jugador se tropezó y que no hubo agresión; otros dicen que el rival comenzó la gresca, Boyacá Chicó asegura que el futbolista, que tampoco estaba convocado para el partido, fue atacado a mansalva por varios colegas de Millonarios, en especial por Diego Novoa, tal como lo dicta el comunicado de prensa.

Diego Novoa y Jacobo Pimentel, a la Fiscalía

Tras el relato de los incidentes, Boyacá Chicó asegura lo siguiente: “Dentro de estos hechos se encuentra plenamente identificado Diego Alejandro Novoa Urrego, quien, desde el inicio del segundo tiempo y pese a encontrarse en condición de suplente, ya había evidenciado en repetidas oportunidades una actitud alterada y violenta durante el partido, al punto de ser sancionado por el árbitro en el minuto 72 cuando se encontraba en el banco de suplentes”.

Los descargos fueron presentados por el Boyacá Chicó ante la Fiscalía y rápidamente el ente judicial llamó a las dos partes a una declaración con el fin de permitir una conciliación, según adelanta la periodista Carolina Castellanos en La FM.

El proceso en la Fiscalía avanza con una denuncia por lesiones personales contra Diego Novoa y por eso la citación a conciliar, con el fin de poder dirimir el conflicto y poder solucionarlo.

Esta medida del Ministerio de Justicia busca una salida pacífica a los conflictos para darle fin al proceso. Si no, los incidentes pasarán a instancias más graves.

“La verdad es que ya el club hizo un comunicado oficial, ya ellos se expresaron. Yo no me voy a devolver al pasado, voy a hablar del presente. Yo creo que ya se encargarán las personas del club para aclarar ese tema”, dijo Novoa tras el partido contra Nacional, cuando fue consultado por Red+ Noticias.