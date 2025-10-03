Atlético Nacional se ha tomado con suma calma la elección de su nuevo entrenador, tras la salida hace semanas de Javier Gandolfi.

En cabeza de la presidencia de Sebastián Arango Botero, junta directiva y demás participantes en la decisión, pareciese que ya encontraron el candidato ideal para hacerse cargo.

Durante el pasado jueves esa fue la información suministrada por el periodista Juan Felipe Cadavid, en La FM.

Según el comunicador, “entre hoy (jueves) y mañana (viernes), más fácil mañana se puede tener luz verde para el nuevo entrenador", aseveró.

Adicional a lo anterior, pareciera que el elegido es uno que llama de manera poderosa la atención: “Hay una que gusta muchísimo”.

Sobre quien tomó el cargo como interino, también se supo que sería removido, pero se desconoce si podría ser adherido al cuerpo técnico que arribará al verde.

“No se quedaría el profesor Arias en el cargo de entrenador”, afirmó Cadavid.

“Seguramente mañana habrá noticia”, avisó el comunicador poniendo como fecha para un anuncio este viernes, 3 de octubre.

¿Quién sería el elegido de Nacional?

Si bien Cadavid dio detalles puntuales de la contratación de un nuevo entrenador para Atlético Nacional, no hizo mención de un nombre en específico.

A pesar de eso, en sus redes se le vio replicar la información de un colega, quien sí destapó la identidad del entrenador que estaría por llegar a los verdolagas.

Miguel Ángel Ramírez, técnico español | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se trataría del español Miguel Ángel Ramírez. Ese sería el anunciado por los antioqueños para asumir el cargo en lo que resta del 2025-II.

Mariano Olsen, a través de su cuenta de X, publicó: “Es candidato para dirigir a @nacionaloficial. El DT español negocia su posible vinculación”.

Hoja de vida de Ramírez

El nacido en Las Palmas de Gran Canaria no cuenta con una edad alta, pero sí con una vasta experiencia que lo hace candidato ideal para el banquillo de Nacional.

Desde 2019 ha sido entrenador en propiedad, haciendo parte en ese momento de Independiente del Valle.

Allí se mantuvo a lo largo de dos años, y en el primero de ellos pudo tener un impacto inmediato al consagrarse campeón de Copa Sudamericana.

Miguel Ángel Ramírez hace buen ambiente con uno de los jugadores de IDV, donde salió campeón de Copa Sudamericana. | Foto: AP

Después de eso, la liga de Brasil lo tentó, más específicamente Internacional de Porto Alegre, con los que estuvo a lo largo del 2021.

Una vez cumplido el ciclo allí, Charlotte de los Estados Unidos le llamó para hacerse cargo de un proceso que culminó tras 21 partidos dirigidos.

En su país natal, solo hasta 2022 tuvo la chance de tomar un club; para ese momento fue Sporting de Gijón, donde sumó dos campañas al frente de estos.

Con 66 partidos en su haber, y luego de acabar quinto en una de las temporadas, salió para emprender el reto de ir a Qatar.

Al-Wakrah fue su equipo por solo siete partidos. Medio Oriente no estaba siendo lo que Ramírez esperaba, y ante la aparición de la posibilidad de Real Zaragoza, este la tomó en la segunda parte del 2024/2025.