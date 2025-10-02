Técnico campeón continental llegaría a Atlético Nacional: negocio sería bombazo en el FPC

En la noche de este jueves, 2 de octubre de 2025, hay una información sobre Atlético Nacional que se lleva la atención de la prensa y aficionados. Vinculan a Miguel Ángel Ramírez, entrenador español campeón de Copa Sudamericana 2019, para llegar al banco técnico del verde de Antioquia.

Fue el periodista Mariano Olsen quien entregó la información en su cuenta de X: “Miguel Ángel Ramírez (40) es candidato para dirigir a Atlético Nacional. El técnico español negocia su posible vinculación. Fue campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle (2019), dirigió a Inter de Brasil (2021), Charlotte FC (2021/22), Real Sporting (2023/24) y Real Zaragoza (2024/25)”.

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ (40) es candidato para dirigir a @nacionaloficial

El DT español negocia su posible vinculación.

Fue campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle (2019), dirigió a Inter de Brasil (2021), Charlotte FC (2021/22), Real Sporting (2023/24) y Real Zaragoza (2024/25).

Se vendrían horas clave en cuanto a una posible operación, pero lo cierto es que Ramírez se suma a los rumores que ya han sonado en el cuadro verde de Antioquia. Pablo Guede y Vicente Sánchez eran otros dos presuntos candidatos fuertes a tomar las riendas del equipo.

Más información de la prensa deportiva colombiana señala que la dirigencia de Atlético Nacional no se apresuraría para contratar a un nuevo técnico. Querrían evaluar bien la situación, y las hojas de vida, además de confiar en el interinato de Diego Arias.

El entrenador encargado del verde ha dirigido dos juegos y los ha sacado por todo lo alto. En su primer partido venció 2-1 a Unión Magdalena en Santa Marta, y luego se hizo con el clásico ante Millonarios en Medellín (2-0).

“La ilusión de ser campeón está, la calidad de los jugadores está. Estamos en camino de construir un equipo que pueda competir a ese nivel y creo que eso lo determinará la calidad de la forma en que compitamos y nos podamos unir en momentos adversos y buenos”, le dijo Arias, hace poco, a Caracol Deportes.

Diego Arias, entrenador encargado de Atlético Nacional. | Foto: Prensa Atlético Nacional.

Mientras tanto, Nacional se prepara para visitar a Boyacá Chicó, el próximo domingo 5 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay. De ganar, el verdolaga se consolidará dentro de los ocho para intentar clasificar lo más pronto posible a cuadrangulares.