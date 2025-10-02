Atlético Nacional, en riesgo de perder a seis figuras: esta es la situación

En medio de los cambios que vive Atlético Nacional se le suma una preocupación más: la renovación de contrato de los jugadores a los que se les vence el vínculo a finales de este 2025. Varios de ellos son figuras en el elenco antioqueño.

Es Transfermarkt quien hace el listado oficial. Los próximos días serán clave en cuanto al tema, para la dirigencia verde, pues tendrán que definir qué pasará con los siguientes jugadores de cara al futuro:

Alfredo Morelos (préstamo desde Santos hasta el 31 de diciembre de 2025)

Camilo Cándido (préstamo desde Cruz Azul hasta el 31 diciembre de 2025)

Joan Castro (préstamo desde Equidad hasta el 31 diciembre de 2025)

Billy Arce (contrato hasta el 31 de diciembre de 2025)

Harlen Castillo (contrato hasta el 31 de diciembre de 2025)

Kilian Toscano (contrato hasta diciembre de 2025)

Por ejemplo, una situación bastante viral ha sido la de Alfredo Morelos. Varios rumores de la prensa deportiva colombiana apuntan a que el delantero tendría en sus planes seguir con el verde paisa, pero todo depende de las condiciones que ponga el dueño de su pase: Santos.

Alfredo Morelos, figura de Atlético Nacional. | Foto: AFP

Otra incógnita es la de Camilo Cándido, lateral uruguayo que llegó en 2025 a Nacional para reemplazar la salida de Álvaro Angulo. Sin técnico aún en propiedad, pero con Diego Arias como encargado, resta esperar si el jugador entra en los planes de 2026.

Incluso, respecto a Billy Arce también ha surgido información. Él es ecuatoriano, pero hace un par de meses varios periodistas deportivos que siguen de cerca a Nacional soltaron que el verde querría nacionalizar al atacante para liberar un cupo de extranjeros.

Plan de Nacional para el 2026

Lo primero que sería prioridad en Nacional es contratar un entrenador en propiedad para que lidere el proyecto 2026. Mientras tanto, Arias junto a su grupo de encargados pondrían todos sus esfuerzos para sacar adelante al verde en Liga y Copa BetPlay.

“Este semestre sueño con merecer ser campeón. Eso se construye en el día a día, entonces dar siempre lo mejor cada uno y confiamos en poder sostenernos para dar la alegría que la gente quiere”, declaró hace poco Arias a Caracol Deportes.

Para Nacional es importante tener segura la participación en algún torneo internacional de 2026. Ya sea ganando alguno de los dos trofeos, o por reclasificación, el dos veces campeón de Copa Libertadores quiere seguir siendo protagonista en el continente.

Nacional, obligado a remontar la situación para el cierre de 2025. | Foto: David Jaramillo / Colprensa