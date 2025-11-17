Rifirrafe de la prensa con Alfredo Morelos tras el América vs. Nacional: “¿Por qué eres tan cobarde?”

Alfredo Morelos habló en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero de Cali, el pasado 16 de noviembre, luego de que su equipo, Atlético Nacional, eliminara al América en las semifinales de Copa BetPlay.

La prensa presente allí, en su mayoría vallecaucana, le hizo peguntas a Morelos. En un punto, uno de los comunicadores le realizó un cuestionamiento a Morelos y a este no le gustó para nada.

El periodista lanzó: “Dices que te dedicas a jugar, que no te preocupa el tema de la hinchada. Pero en la última visita a la ciudad de Santiago de Cali saliste berraco, contra nosotros la prensa también decías ‘es que también cuando me insultan a mi’, pero mira, Medellín...”. En ese momento, Morelos interrumpió: “¿Otra vez tú?”.

Luego, el comunicador siguió: “¿Pero por qué entonces? Dices que la gente, que...”. Ahí, Morelos fue tajante y acabó el rifirrafe: “Chao, hablemos acá”, moviéndose a otro lugar. Y justo allí, el periodista se fue contra el delantero: “¿Por qué eres tan cobarde? ¿Por qué te gusta ocultar las cosas?”.

En ese instante se subieron los humos y todos los presentes empezaron a pedir que bajaran los ánimos. Morelos dejó de hablar por unos instantes, mientras el periodista dejaba ver su enojo con el jugador.

Atlético Nacional sigue con pie firme en Copa BetPlay: jugará ante DIM la final. | Foto: Colprensa - José Luis Guzmán (El País)

¿Qué más dijo Alfredo Morelos?

Es histórico el avance de Atlético Nacional a la final de la Copa BetPlay 2025. Son varios factores para ello, como por ejemplo que va por el tricampeonato en este torneo, que volvió a eliminar al América y que en la final se enfrentará contra su rival de patio: Independiente Medellín.

La semifinal de vuelta, entre América y Nacional en el Pascual Guerrero de Cali, acabó 2-2 (global 6-3 a favor del verde). Morelos fue titular en el verde y, por tanto, dejó sus sensaciones tras el encuentro.

“Yo creo que muy positivo lo que fue el resultado, el paso a la final, objetivo cumplido y somos merecedores de todo eso. El buen trabajo que venimos haciendo, los buenos partidos. Como lo dije anteriormente, este grupo está para grandes cosas. Estamos en una final, gracias a Dios”, dijo Morelos en zona mixta.

“Con mucha humildad vamos a seguir para lo que viene. Ya el día jueves nos toca otra vez con ellos (cuadrangulares de liga), en nuestra casa, con nuestra gente”, sentenció.

Morelos quiere seguir brillando con Atlético Nacional en lo que resta del 2025. | Foto: Getty Images