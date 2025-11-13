Este 13 de noviembre se disputó la última jornada de la fase del ‘Todos contra Todos’ de la Liga BetPlay, fecha decisiva y que estuvo llena de dramatismo y que definió a los ocho clasificados para disputar los cuadrangulares semifinales. Asimismo, se conocieron los ‘cabezas de serie’, que se llevan la ventaja deportiva. Boyacá Chicó vs. Millonarios y La Equidad vs. Pereira jugaron el día anterior, ya que no definían nada.

Tras finalizar la última jornada, Dimayor se dispuso a realizar el sorteo de los cuadrangulares para este segundo semestre que encamina los dos finalistas del mes de diciembre. Independiente Medellín y Deportes Tolima, al ser los mejores equipos de primera fase, fueron los cabezas de grupo, mientras que América de Cali y Santa Fe clasificaron en la última fecha.

Cabe recordar que en ambas partes de la tabla había pelea. Primero, se definió el ‘punto invisible’ entre Atlético Nacional, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y Fortaleza. Junior de Barranquilla no alcanzaba a pescar una de las dos posiciones del liderato y se tuvo que conformar con el quinto puesto.

Joaquín Sosa de Santa Fe pelea un balón con Winston Fernández de Alianza. | Foto: Colprensa

Por otra parte, América de Cali no pudo hacerle frente al Medellín en el Atanasio Girardot, pero a pesar del 3-0 en contra, le alcanzó para clasificar en la octava posición. Donde las miradas estaban puestas era en el partido Alianza Valledupar ante Santa Fe y el victorioso en El Campín clasificaba sin depender de otros resultados. Hubo emociones y el favorito no tuvo problema en ratificar su presencia en las finales.

La tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 20

Independiente Medellín – 40 puntos Deportes Tolima – 38 puntos Atlético Nacional – 37 puntos Atlético Bucaramanga – 37 puntos Junior de Barranquilla – 35 puntos Fortaleza – 35 puntos Santa Fe – 31 puntos América de Cali – 29 puntos

Así quedaron los grupos A y B de la Liga Betplay

Grupo A

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

América de Cali

Grupo B

Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza

Santa Fe

Programación de la primera fecha de los grupos A y B

Grupo A - Fecha 1

Atlético Nacional vs. América de Cali

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín

Grupo B - Fecha 1