Cuadrangulares de la Liga Betplay definidos: así quedaron los grupos A y B

Todo está listo. Se conocieron los grupos, fechas y fixture de los ocho equipos clasificados, que ya se dividieron en A y B.

William Horacio Perilla Gamboa

14 de noviembre de 2025, 2:40 a. m.
Escudos de los ocho equipos clasificados a cuadrangulares / Trofeo Liga Betplay.
Este 13 de noviembre se disputó la última jornada de la fase del ‘Todos contra Todos’ de la Liga BetPlay, fecha decisiva y que estuvo llena de dramatismo y que definió a los ocho clasificados para disputar los cuadrangulares semifinales. Asimismo, se conocieron los ‘cabezas de serie’, que se llevan la ventaja deportiva. Boyacá Chicó vs. Millonarios y La Equidad vs. Pereira jugaron el día anterior, ya que no definían nada.

Tras finalizar la última jornada, Dimayor se dispuso a realizar el sorteo de los cuadrangulares para este segundo semestre que encamina los dos finalistas del mes de diciembre. Independiente Medellín y Deportes Tolima, al ser los mejores equipos de primera fase, fueron los cabezas de grupo, mientras que América de Cali y Santa Fe clasificaron en la última fecha.

Cabe recordar que en ambas partes de la tabla había pelea. Primero, se definió el ‘punto invisible’ entre Atlético Nacional, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y Fortaleza. Junior de Barranquilla no alcanzaba a pescar una de las dos posiciones del liderato y se tuvo que conformar con el quinto puesto.

Joaquín Sosa de Santa Fe pelea un balón con Winston Fernández de Alianza.
Por otra parte, América de Cali no pudo hacerle frente al Medellín en el Atanasio Girardot, pero a pesar del 3-0 en contra, le alcanzó para clasificar en la octava posición. Donde las miradas estaban puestas era en el partido Alianza Valledupar ante Santa Fe y el victorioso en El Campín clasificaba sin depender de otros resultados. Hubo emociones y el favorito no tuvo problema en ratificar su presencia en las finales.

La tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 20

  1. Independiente Medellín – 40 puntos
  2. Deportes Tolima – 38 puntos
  3. Atlético Nacional – 37 puntos
  4. Atlético Bucaramanga – 37 puntos
  5. Junior de Barranquilla – 35 puntos
  6. Fortaleza – 35 puntos
  7. Santa Fe – 31 puntos
  8. América de Cali – 29 puntos

Así quedaron los grupos A y B de la Liga Betplay

Grupo A

  • Independiente Medellín
  • Atlético Nacional
  • Junior de Barranquilla
  • América de Cali

Grupo B

  • Deportes Tolima
  • Atlético Bucaramanga
  • Fortaleza
  • Santa Fe

Programación de la primera fecha de los grupos A y B

Grupo A - Fecha 1

  • Atlético Nacional vs. América de Cali
  • Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín

Grupo B - Fecha 1

  • Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe
  • Fortaleza vs. Deportes Tolima

