🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-II actualizada, siga los resultados de la fecha 20
Ocho juegos, varios equipos peleando por el liderato y cuatro clubes que quieren ocupar tan solo dos casillas de clasificación que faltan.
Actualizaciones
12:00 p.m.
Así llegan los diez equipos protagonistas a la fecha 20
Siga minuto a minuto el comportamiento de la tabla de posiciones en la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II . Ya hay seis clasificados, y faltan dos cupos para cuatro equipos que se lo pelean. Todo se definirá este jueves, 13 de noviembre, a partir de las 19:00.
Apenas terminen los ocho juegos en simultáneo, se realizará el sorteo de los cuadrangulares finales. Arrancará a las 21:15 según lo previsto por Dimayor.
En vivo de la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-II
Se tomarán en cuenta los diez equipos que se llevan los focos este jueves. Los demás, como ya están eliminados, no entran en la dinámica.
- Medellín | 19 PJ | +15 DG | 37 PTS
- Atlético Nacional | 19 PJ | +15 DG | 37 PTS
- Atlético Bucaramanga | 19 PJ | +14 DG | 37 PTS
- Deportes Tolima | 19 PJ | +11 DG | 35 PTS
- Fortaleza | 19 PJ | +8 DG | 35 PTS
- Junior | 19 PJ | +9 DG | 32 PTS
- América de Cali | 19 PJ | +7 DG | 29 PTS
- Alianza F.C. | 19 PJ | +3 DG | 29 PTS
- Santa Fe | 19 PJ | +3 DG | 28 PTS
- Águilas Doradas | 19 PJ | +3 DG | 27 PTS
Previa de la fecha 20
La fecha 20 arrancó el pasado miércoles 12 de noviembre. Ese día se jugaron dos partidos con cuatro equipos que no tienen nada que pelear en liga, por lo que no tenían que entrar en la simultaneidad.
- Equidad 4 - 0 Deportivo Pereira
- Boyacá Chicó 1 - 2 Millonarios
Estos son los ocho partidos que se jugarán este jueves 13 de noviembre. Todos, en simultáneo, a partir de las 19:00:
- Santa Fe vs. Alianza F.C. - estadio Nemesio Camacho El Campín
- Llaneros vs. Envigado - estadio Bello Horizonte Rey Pelé
- Águilas Doradas vs. Deportes Tolima - estadio Alberto Grisales
- Unión Magdalena vs. Fortaleza - estadio Sierra Nevada
- Junior vs. Nacional - estadio Metropolitano de Barranquilla
- Medellín vs. América - estadio Atanasio Girardot
- Deportivo Cali vs. Once Caldas - estadio Deportivo Cali
- Deportivo Pasto vs. Bucaramanga - estadio Departamental Libertad
Además de definir los dos cupos que faltan, este jueves quedarán listos los dos equipos que encabecen la tabla de posiciones. El líder será cabeza de serie en el cuadrangular A, y el segundo en el cuadrangular B.