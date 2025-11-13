🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-II actualizada, siga los resultados de la fecha 20

Siga minuto a minuto el comportamiento de la tabla de posiciones en la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II . Ya hay seis clasificados, y faltan dos cupos para cuatro equipos que se lo pelean. Todo se definirá este jueves, 13 de noviembre, a partir de las 19:00.

Apenas terminen los ocho juegos en simultáneo, se realizará el sorteo de los cuadrangulares finales. Arrancará a las 21:15 según lo previsto por Dimayor.

En vivo de la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-II

12:00 p.m.

Así llegan los diez equipos protagonistas a la fecha 20

Se tomarán en cuenta los diez equipos que se llevan los focos este jueves. Los demás, como ya están eliminados, no entran en la dinámica.

Medellín | 19 PJ | +15 DG | 37 PTS Atlético Nacional | 19 PJ | +15 DG | 37 PTS Atlético Bucaramanga | 19 PJ | +14 DG | 37 PTS Deportes Tolima | 19 PJ | +11 DG | 35 PTS Fortaleza | 19 PJ | +8 DG | 35 PTS Junior | 19 PJ | +9 DG | 32 PTS América de Cali | 19 PJ | +7 DG | 29 PTS Alianza F.C. | 19 PJ | +3 DG | 29 PTS Santa Fe | 19 PJ | +3 DG | 28 PTS Águilas Doradas | 19 PJ | +3 DG | 27 PTS

Previa de la fecha 20

La fecha 20 arrancó el pasado miércoles 12 de noviembre. Ese día se jugaron dos partidos con cuatro equipos que no tienen nada que pelear en liga, por lo que no tenían que entrar en la simultaneidad.

Equidad 4 - 0 Deportivo Pereira

Boyacá Chicó 1 - 2 Millonarios

Millonarios cerró el 2025 con triunfo en Tunja ante Boyacá Chicó. | Foto: Colprensa – Macgiver Barón.

Estos son los ocho partidos que se jugarán este jueves 13 de noviembre. Todos, en simultáneo, a partir de las 19:00:

Santa Fe vs. Alianza F.C. - estadio Nemesio Camacho El Campín

Llaneros vs. Envigado - estadio Bello Horizonte Rey Pelé

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima - estadio Alberto Grisales

Unión Magdalena vs. Fortaleza - estadio Sierra Nevada

Junior vs. Nacional - estadio Metropolitano de Barranquilla

Medellín vs. América - estadio Atanasio Girardot

Deportivo Cali vs. Once Caldas - estadio Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs. Bucaramanga - estadio Departamental Libertad