Deportes
Así se jugará la fecha 20 de Liga Betplay 2025-II: horas y canales para ver la definición de los 8
Entre miércoles y jueves se estará desarrollando la fecha decisiva para conocer los clasificados a cuadrangulares.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Casi todo está dicho en la Liga BetPlay 2025-II luego de 19 fechas jugadas. A falta de una sola jornada, el Grupo de los Ocho clasificados tiene a seis equipos asegurados.
Para la última fecha quedan solo dos cupos por entregarse, que los pelearán América, Aianza FC, Independiente Santa Fe y Once Caldas, según las cuentas que cada uno tenga.
Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza, Junior son inamovibles tras traspasar la línea de los 30 puntos.
Así las cosas, la División Mayor del Fútbol Colombiano decidió que dos de los diez juegos por disputarse se llevaran a cabo este miércoles, y el resto durante el jueves.
Quienes entran en acción este 12 de noviembre ya no tiene chance alguna de pelear por un cupo. Millonarios completará, de manera triste y sin público, su trasegar en el Torneo Finalización.
Para el 13 de noviembre están previstos los otros compromisos, con varios grandes en la lucha como Independiente Santa Fe y América.
Las posibilidades también favorecen a Alianza FC, así como a Águilas Doradas, pero en caso de perder, tendrán que ver cómo se dan los resultados de los demás juegos.
Programación de la fecha 20, de Liga BetPlay 2025-II
Miércoles 12 de noviembre
- La Equidad vs. Deportivo Pereira – 4:00 p.m.
Canal: Win Sports+ / Win Play
Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)
- Boyacá Chicó vs. Millonarios – 8:20 p.m.
Canal: Win Sports+ / Win Play
Estadio: La Independencia (Tunja)
Jueves 13 de noviembre
- Independiente Medellín vs. América de Cali – 7:00 p.m.
Canal: Win Sports+ / Win Play
Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)
- Santa Fe vs. Alianza Valledupar – 7:00 p.m.
Canal: Red+ Noticias / Win Play
Estadio: El Campín (Bogotá)
- Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga – 7:00 p.m.
Canal: Win Sports / Win Play
Estadio: Departamental Libertad (Pasto)
- Águilas Doradas vs. Deportes Tolima – 7:00 p.m.
Canal: Claro Sports / Win Play
Estadio: Alberto Grisales (Rionegro)
- Junior vs. Atlético Nacional – 7:00 p.m.
Canal: Red+ Noticias / Win Play
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)
- Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF – 7:00 p.m.
Canal: Win Sports / Win Play
Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta)
- Deportivo Cali vs. Once Caldas – 7:00 p.m.
Canal: Win Sports / Win Play
Estadio: Deportivo Cali (Palmira)
- Llaneros vs. Envigado – 7:00 p.m.
Canal: Win Sports / Win Play
Estadio: Bello Horizonte “Rey Pelé” (Villavicencio)
Otra cuestión que se juega en la última fecha del Torneo Finalización es la reclasificación, la cual tiene en cuenta la cantidad de puntos sumada a lo largo de todo el 2025.
Hasta la fecha el único que garantizó torneo internacional para el otro años es el campeón actual, Independiente Santa Fe. Su consagración le da tiquete directo a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026.
Otro que marcha bien en busca de ir al torneo de más importancia en Sudamérica es DIM, con 84 puntos que lo hacen líder de la reclasificación.
Luego vienen Nacional, que iría a fase dos de Libertadores. Para Sudamericana los cupos están luchándose entre Deportes Tolima, América de Cali, Junior de Barranquilla y Millonarios.