Casi todo está dicho en la Liga BetPlay 2025-II luego de 19 fechas jugadas. A falta de una sola jornada, el Grupo de los Ocho clasificados tiene a seis equipos asegurados.

Para la última fecha quedan solo dos cupos por entregarse, que los pelearán América, Aianza FC, Independiente Santa Fe y Once Caldas, según las cuentas que cada uno tenga.

Dos cupos restan a la falta de una fecha en Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza, Junior son inamovibles tras traspasar la línea de los 30 puntos.

Así las cosas, la División Mayor del Fútbol Colombiano decidió que dos de los diez juegos por disputarse se llevaran a cabo este miércoles, y el resto durante el jueves.

Quienes entran en acción este 12 de noviembre ya no tiene chance alguna de pelear por un cupo. Millonarios completará, de manera triste y sin público, su trasegar en el Torneo Finalización.

Millonarios fue eliminado hace par fechas de las finales en Liga BetPlay 2025-II. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Para el 13 de noviembre están previstos los otros compromisos, con varios grandes en la lucha como Independiente Santa Fe y América.

Las posibilidades también favorecen a Alianza FC, así como a Águilas Doradas, pero en caso de perder, tendrán que ver cómo se dan los resultados de los demás juegos.

Programación de la fecha 20, de Liga BetPlay 2025-II

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad vs. Deportivo Pereira – 4:00 p.m.

Canal: Win Sports+ / Win Play

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Boyacá Chicó vs. Millonarios – 8:20 p.m.

Canal: Win Sports+ / Win Play

Estadio: La Independencia (Tunja)

Jueves 13 de noviembre

Independiente Medellín vs. América de Cali – 7:00 p.m.

Canal: Win Sports+ / Win Play

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Santa Fe vs. Alianza Valledupar – 7:00 p.m.

Canal: Red+ Noticias / Win Play

Estadio: El Campín (Bogotá)

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga – 7:00 p.m.

Canal: Win Sports / Win Play

Estadio: Departamental Libertad (Pasto)

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima – 7:00 p.m.

Canal: Claro Sports / Win Play

Estadio: Alberto Grisales (Rionegro)

Junior vs. Atlético Nacional – 7:00 p.m.

Canal: Red+ Noticias / Win Play

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF – 7:00 p.m.

Canal: Win Sports / Win Play

Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta)

Deportivo Cali vs. Once Caldas – 7:00 p.m.

Canal: Win Sports / Win Play

Estadio: Deportivo Cali (Palmira)

Llaneros vs. Envigado – 7:00 p.m.

Canal: Win Sports / Win Play

Estadio: Bello Horizonte “Rey Pelé” (Villavicencio)

Otra cuestión que se juega en la última fecha del Torneo Finalización es la reclasificación, la cual tiene en cuenta la cantidad de puntos sumada a lo largo de todo el 2025.

Hasta la fecha el único que garantizó torneo internacional para el otro años es el campeón actual, Independiente Santa Fe. Su consagración le da tiquete directo a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026.

Santa Fe se ganó su tiquete al salir campeón de Liga BetPlay 2025-II. | Foto: Cristian Bayona

Otro que marcha bien en busca de ir al torneo de más importancia en Sudamérica es DIM, con 84 puntos que lo hacen líder de la reclasificación.