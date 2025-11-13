Sorteo de cuadrangulares en Liga BetPlay II: hora, fecha y dónde ver en vivo

Llegó el día definitivo para el inicio de la recta final en la Liga BetPlay 2025-ll. Este jueves 13 de noviembre se jugarán ocho partidos faltantes de la fecha 20, en simultáneo, para conocer a los dos que faltan por clasificar a cuadrangulares, además de cuáles serán las cabezas de serie en el grupo A y B.

Los ocho juegos serán a partir de las 7:00 p. m. y con base a ese horario, Dimayor programó cómo y a qué hora se llevará a cabo el sorteo de cuadrangulares. Empieza a asomar estrella de Navidad en el fútbol colombiano

Fecha, hora y dónde ver en vivo el sorteo de cuadrangulares hoy

Fecha : jueves 13 de noviembre de 2025.

: jueves 13 de noviembre de 2025. Hora : 9:15 p. m.

: 9:15 p. m. Canales para ver en vivo: Win Sports, Win+ Fútbol y YouTube oficial de Dimayor.

Comunicado oficial de Dimayor sobre el sorteo de cuadrangulares

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor, se permite informar que el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a las 9:15 p. m.”, afirma el ente máximo. El evento será transmitido en directo por Win Sports, Win + Fútbol y a través de nuestro canal oficial de YouTube de la Dimayor (@DIMAYOR_Oficial)”, agregan.

Finalmente, cierran con: “Los invitamos a seguir la transmisión y conocer cómo quedarán conformados los grupos, así como el camino que recorrerán los equipos en busca del título del segundo semestre del FPC”.

ABC del sorteo de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025 - II

Tras 20 fechas en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-ll, solo ocho equipos seguirán en carrera. Esos ocho clubes serán distribuidos, por sorteo, en dos grupos (A y B), cada uno con cuatro integrantes. Quien sea el líder de cada grupo, tras seis fechas, irá a la final con juego de ida y vuelta.

El que acabe líder de la Liga BetPlay (todos contra todos) será cabeza de serie del grupo A, y el que quede segundo será cabeza de serie del grupo B. Dichos conjuntos tendrán la ventaja deportiva, o punto invisible, en caso de empate en unidades al final de los cuadrangulares.

Dos cupos para cuatro equipos

La fecha 20 arrancó el pasado miércoles 12 de noviembre. Ese día hubo dos partidos: Equidad vs. Pereira, que ganó el asegurador por 4-0, y Millonarios vs. Boyacá Chicó, que acabó en triunfo embajador por 2-1.

Esos cuatro equipos jugaron antes porque no tienen opción matemática de ingresar a cuadrangulares. Así las cosas, estando fuera, los focos están en otro lugar.

Medellín, Nacional, Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior llegan a la fecha 20 ya clasificados. Faltan dos cupos y hay cuatro equipos que se lo pelean. Así va la tabla de posiciones:

