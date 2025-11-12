Suscribirse

Es oficial el primer equipo ascendido a la Liga BetPlay 2026: viejo conocido vuelve a la A

Fue gracias a la tabla de reclasificación anual que se conoció al primer ascendido para la Liga BetPlay 2026.

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 11:46 p. m.
Del Jaguares vs. Cúcuta salió el primer ascendido a Liga BetPlay 2026.
Del Jaguares vs. Cúcuta salió el primer ascendido a Liga BetPlay 2026. | Foto: Izq: Tomado de redes oficiales del Cúcuta Deportivo (API) / Der: Tomado de redes oficiales de Jaguares de Córdoba (API).

Este martes, 11 de noviembre, se hizo oficial el primer equipo ascendido a la Liga BetPlay 2026: Jaguares de Córdoba. El elenco de Montería se hizo inalcanzable en la tabla de reclasificación del Torneo BetPlay 2025, tras empatar 2-2 con Cúcuta, y por reglamento ya está instalado en primera.

Falta definir al otro ascendido a primera división para 2026. Sin embargo, desde hace varias jornadas atrás ya se conoce que Unión Magdalena y Envigado son los dos clubes que bajarán a la B, es decir, al Torneo BetPlay 2026.

¿Por qué ascendió Jaguares a la Liga BetPlay 2026?

Porque llegó a los 93 puntos, es líder de la tabla de reclasificación anual y se hizo inalcanzable para el tercero que es Cúcuta Deportivo (77 puntos), su rival de este martes. Cabe recordar que Jaguares de Córdoba fue campeón en el primer semestre, lo cual le dio cupo a la final anual.

No obstante, como el elenco de Montería ya se aseguró, como mínimo, el segundo lugar de la tabla de reclasificación anual (ocupado parcialmente por Patriotas con 80 puntos). Si Jaguares es primero o segundo, algo ya confirmado, no juega la final anual y por reglamento logra el ascenso. Eso es lo que finalmente ocurrió.

Cabe recordar que el Torneo BetPlay, a corte de este martes 11 de noviembre en horas de la noche, está jugando la tercera fecha de los cuadrangulares. Es decir que la expectativa está puesta en cuál será el próximo equipo que logre el ascenso a primera.

Jaguares regresa a la A después de un año

Para finales de 2024 el panorama fue sombrío en Jaguares de Córdoba. El equipo llevaba en la A varias temporadas, tras su histórico ascenso en 2015, y aunque nunca ganó una liga o una copa se volvió un rival común para los equipos históricos del FPC.

Las reacciones al ascenso de Jaguares no se han hecho esperar. Hugo Kerguelén, alcalde de la ciudad de Montería, ciudad donde ejerce como local Jaguares de Córdoba, no ocultó su felicidad porque el cuadro felino regresa a primera.

“‘No importa qué tan fuerte golpees, sino cuántos golpes puedes resistir y seguir adelante’. – Rocky Balboa. Hoy, Jaguares demuestra exactamente eso: resiliencia, carácter y corazón. Cayeron, se levantaron y hoy regresan a la primera división. Felicitaciones a todo el equipo, al cuerpo técnico y a la afición celeste. ¡Montería vuelve a rugir en la A!”, soltó Kerguelén.

