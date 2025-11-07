Chilena de Fredy Montero descresta en el Torneo BetPlay: video del golazo con Real Cartagena

Este viernes, 7 de noviembre de 2025, Real Cartagena visitó a Patriotas por la fecha 2 del cuadrangular B en el Torneo BetPlay Dimayor. Acabaron 2-2, y el delantero del cuadro heroico, Fredy Montero, anotó una chilena que descresta en Colombia.

Fue al minuto 54 de partido, cuando Real Cartagena perdía por 2-0. El equipo de la costa debía reaccionar para acortar distancia en el marcador, y fue allí donde Montero, de 38 años, la mandó a guardar la destacada maniobra.

¡GOLAZO DE CHILENA DE FREDY MONTERO! @RealCartagena

anota el descuento con un golazo. #ELTORNEOxWIN 🔰⚽🤩 pic.twitter.com/RyBZyxgyPb — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2025

No solo fue el golazo, sino el resurgir de Real Cartagena. Ese tanto implicó que los heroicos se volvieran a meter en el partido y, al final, acabaron rescatando un punto que les permite estar en la segunda casilla con 2 unidades.

14 minutos después de que Montero descontara para Real Cartagena, a los 68′, Álvaro Meléndez puso ese 2-2 definitivo que acabó siendo el puntazo de oro.

Un vistazo a los cuadrangulares del Torneo BetPlay

El grupo B, donde está Real Cartagena, se conforma además con el ya mencionado Patriotas, Boca Juniors de Cali y Real Cundinamarca. Tras dos jornadas completas, ya hay una tendencia en esa zona.

Real Cundinamarca es líder con seis puntos, es decir, puntaje perfecto. Cartagena asoma segundo con 2, mientras Patriotas y Boca Juniors de Cali tienen un punto.

En cuanto al grupo A, lidera Cúcuta Deportivo con seis unidades en dos juegos, también puntaje perfecto. Jaguares es segundo con 4, Huila tercero con 1 e Internacional de Palmira es colero y no ha podido sumar.

Los ocho clasificados a cuadrangulares son viejos conocidos en la primera división del FPC. Su gran objetivo es hacerse con el trofeo de campeón y tener posibilidades de ingresar a la Liga BetPlay 2026.

Próximos partidos de Real Cartagena

Atrás queda el empate contra Patriotas a domicilio, y ahora Real Cartagena se prepara para enfrentar a Cundinamarca. Será el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 6:10 p.m.