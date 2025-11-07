Suscribirse

Deportes

Chilena de Fredy Montero descresta en el Torneo BetPlay: video del golazo con Real Cartagena

Con 38 años, uno de los delanteros colombianos de renombre, Fredy Montero, dejó una chilena que sirvió para que su equipo pudiera rescatar un punto ante Patriotas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
8 de noviembre de 2025, 2:16 a. m.
Fredy Montero anotó un golazo de chilena, con Real Cartagena, ante Patriotas.
Fredy Montero anotó un golazo de chilena, con Real Cartagena, ante Patriotas. | Foto: Transmisión oficial Win Sports.

Este viernes, 7 de noviembre de 2025, Real Cartagena visitó a Patriotas por la fecha 2 del cuadrangular B en el Torneo BetPlay Dimayor. Acabaron 2-2, y el delantero del cuadro heroico, Fredy Montero, anotó una chilena que descresta en Colombia.

Fue al minuto 54 de partido, cuando Real Cartagena perdía por 2-0. El equipo de la costa debía reaccionar para acortar distancia en el marcador, y fue allí donde Montero, de 38 años, la mandó a guardar la destacada maniobra.

No solo fue el golazo, sino el resurgir de Real Cartagena. Ese tanto implicó que los heroicos se volvieran a meter en el partido y, al final, acabaron rescatando un punto que les permite estar en la segunda casilla con 2 unidades.

14 minutos después de que Montero descontara para Real Cartagena, a los 68′, Álvaro Meléndez puso ese 2-2 definitivo que acabó siendo el puntazo de oro.

Un vistazo a los cuadrangulares del Torneo BetPlay

El grupo B, donde está Real Cartagena, se conforma además con el ya mencionado Patriotas, Boca Juniors de Cali y Real Cundinamarca. Tras dos jornadas completas, ya hay una tendencia en esa zona.

Real Cundinamarca es líder con seis puntos, es decir, puntaje perfecto. Cartagena asoma segundo con 2, mientras Patriotas y Boca Juniors de Cali tienen un punto.

En cuanto al grupo A, lidera Cúcuta Deportivo con seis unidades en dos juegos, también puntaje perfecto. Jaguares es segundo con 4, Huila tercero con 1 e Internacional de Palmira es colero y no ha podido sumar.

Contexto: Inter Palmira anotó uno de los golazos del año: fue en segunda división y lo comparan con Chilavert

Los ocho clasificados a cuadrangulares son viejos conocidos en la primera división del FPC. Su gran objetivo es hacerse con el trofeo de campeón y tener posibilidades de ingresar a la Liga BetPlay 2026.

Próximos partidos de Real Cartagena

Atrás queda el empate contra Patriotas a domicilio, y ahora Real Cartagena se prepara para enfrentar a Cundinamarca. Será el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 6:10 p.m.

Cuando dicho partido culmine, Cartagena y Cundinamarca se volverán a ver, pero ahora por la cuarta fecha del grupo. Se llevará a cabo el 16 de noviembre. Son seis puntos, entre dos protagonistas, que pueden marcar el rumbo de su zona en cuadrangulares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Poquito mitómana”: ola de críticas a Juliana Guerrero por golpe que le dio la Fundación San José. Enviaron recado a Petro

2. Manchester City vs. Liverpool: canal que lo transmitirá y hora para ver el partido de Premier League

3. Alarmas encendidas en América de Cali por los tres lesionados en plena recta final de temporada

4. Revelan la demanda que Raúl Ocampo habría interpuesto contra los padres de Alejandra Villafañe

5. El reconocido humorista Hassam recordó su juventud y compartió fotos de cómo lucía cuando era joven

LEER MENOS

Noticias relacionadas

real cartagenatorneo betplayfpc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.