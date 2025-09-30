Arbitraje tocó fondo en el FPC: club se hartó y tildó a juez de ‘ciego’: “Muy difícil jugar contra 12″

Una vez más el Fútbol Profesional Colombiano se ve manchado por el mal actuar de un árbitro durante un juego de los torneos organizados por Dimayor.

En esta oportunidad el señalado fue Alejandro Moncada, quien pitó el duelo de Torneo BetPlay entre Jaguares y Real Cartagena.

Fue un compromiso apretado que terminó por inclinarse a favor de los locales, luego de un penal dudoso que se produjo sobre el minuto 90+5.

🔰 Finaliza el partido en Montería



Felicitamos al árbitro, Alejandro Moncada, por ser la figura del partido. Muy difícil jugar contra 12…



Jaguares 2️⃣-1️⃣ REAL CARTAGENA



⚽️ Fredy Montero#TorneoBetplayII2025 #LoHaremosREAL pic.twitter.com/Gbo324Mwqe — Real Cartagena (@RealCartagena) September 30, 2025

Daniel Padilla, de los celestes, fue quien realizó la falta sobre su rival. Sin embargo, para concepto del árbitro fue su rival quien golpeó al contrario.

Si bien es una jugada ajustada por la rapidez con la que se da, el apoyo del VAR debería ayudar a echar hacia atrás dichos malentendidos que el árbitro central no pueda.

Moncada se mantuvo en su posición a pesar de los reclamos hechos por Real Cartagena y Andrés Rentería cambió la historia de un juego que debió terminar 1-1.

Ante semejante error de parte del juez Moncada, en sus redes sociales los cartageneros lanzaron acusaciones contra el colegiado que los perjudicó en Montería.

En el post del final del juego estos no se quedaron con nada. “Finaliza el partido en Montería Felicitamos al árbitro, Alejandro Moncada, por ser la figura del partido. Muy difícil jugar contra 12…“, tiraron.

Después de ello, desde todos los ángulos posibles mostraron cómo se terminó por dar la acción. Allí tildaron de ‘ciego’ a Moncada tras no ver que la falta les favorecía.

🧑🏽‍🦯👓 Sin palabras…



Alejandro Moncada



El MVP 👏🏼 pic.twitter.com/h6U7SoceUD — Real Cartagena (@RealCartagena) September 30, 2025

“Sin palabras… Alejandro Moncada. El MVP", escribieron las comunicaciones de Real Cartagena.

Hasta el momento se desconoce si el cuadro heroico vaya a imponer una demanda ante Dimayor, en busca de que se sancione el juez que, a su consideración, los afectó en el Torneo BetPlay.

Será cuestión de esperar el transcurrir de los días para saber si esta nueva polémica pasa a las acciones legales de parte de los clubes involucrados.

Arbitraje nacional toca fondo

En las últimas semanas, se han incrementado los problemas arbitrales en Colombia.

No importa el torneo que se juegue, los señalados son los árbitros o las árbitras que están al frente de partidos de vital importancia.

Polémica en Copa Libertadores envolvió al juez colombiano, Andrés Rojas | Foto: Captura audios VAR Conmebol y Getty Images

Internacionalmente, los pitos colombianos también dejan ver falencias; uno de los casos recientes y de gravedad alta lo tuvo Andrés Rojas, en Copa Libertadores.

Fue tal la trascendencia del caso que este llegó hasta Conmebol, a la cual Flamengo -club afectado- pidió que este dejase de estar presente en fases tan decisivas.

También estuvo el caso de la jueza, Mariana Quintero, quien arbitró el partido de la final en Liga Femenina BetPlay entre Deportivo Cali vs. Santa Fe.

Caso incomprensible

Para entender lo ocurrido en la tanda de penales, es necesario mencionar que la jugadora de Santa Fe ejecutó y convirtió su cobro.

Sin embargo, cuando la serie iba a continuar, la jueza ordenó repetir la ejecución, argumentando que un láser había afectado la visibilidad de la pateadora.