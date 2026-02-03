Mientras cada futbolista del Super Bowl recibe millonadas, los árbitros deben tener dos trabajos: ¿Cuánto gana un referee de la NFL?

¿Qué tienen en común un investigador de fraude fiscal, un fisioterapeuta y un vendedor de seguros médicos? Todos serán árbitros en el Super Bowl que el domingo enfrenta a New England Patriots con Seattle Seahawks.

Pocos saben que en la NFL, una organización multimillonaria del deporte, los jugadores reciben premios exorbitantes por su participación. Sin embargo, tiene la peculiaridad de emplear un tiempo parcial a los árbitros que imparten justicia incluso en los juegos más importantes.

Este domingo, el principal espectáculo del fútbol americano será arbitrado por jueces como Shawn Smith, quien de lunes a viernes trabaja como gerente de la sucursal de Detroit de una compañía de seguros médicos.

“Siempre han sido contratados a tiempo parcial”, explica Ben Austro, fundador de Football Zebras, un sitio web que sigue a los árbitros de la NFL y sus decisiones.

Austro añadió: “Encontrarás abogados, maestros (...) o emprendedores que tienen la posibilidad de tomarse un tiempo libre del trabajo”.

Mientras los jugadores son aclamados, los árbitros son criticados

El lado menos amable es que, como cualquier juez deportivo, los árbitros de la NFL reciben críticas y a veces su tipo de contrato los convierte en un blanco fácil.

“Los árbitros son lo peor (…) Estos tipos son abogados. También quieren salir en la televisión”, dijo en diciembre Puka Nacua, receptor estrella de Los Angeles Rams, que apuntó: “¿No cree que están texteando a sus amigos en un chat grupal diciendo: ‘¿Vieron que salí en Sunday Night Football?’”.

Ese reclamo de Nacua, en plena transmisión en vivo, le valió una multa de 25.000 dólares. Otros jugadores, en un tono más positivo, han pedido que se mejoren los contratos de los árbitros.

“Creo que probablemente sería útil que todos trabajaran a tiempo completo”, dijo el mariscal de campo Aaron Rodgers en 2023.

“Tienen un trabajo duro, toman decisiones en tiempo real y están tan bajo escrutinio como los mariscales de campo y los pateadores”, declaró en el programa Pat McAfee Show.

¿Cuánto puede llegar a ganar un árbitro de la NFL?

El sindicato de árbitros no revela los términos financieros de las negociaciones contractuales, pero se cree que los árbitros de la NFL mejor pagados ganan más de 200.000 dólares al año.

Austro opina que exigir que los árbitros trabajen un tiempo completo podría reducir el número de jueces de élite.

Ante el riesgo de que la carrera arbitral termine súbitamente por una lesión o un descenso de categoría, muchos no se atreven a renunciar a sus trabajos habituales, que son más estables, explica el experto.

Como la temporada baja de la NFL es mucho más larga que la temporada regular de 18 semanas, los árbitros se benefician de un “período de descanso” para recuperarse entre enero y mayo, cuando la liga no puede contactarlos.

