NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

Hay ciudades inéditas que nunca han visto un partido de fútbol americano en vivo.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 12:34 a. m.
Primer partido de la NFL por fuera de los Estados Unidos
Primer partido de la NFL por fuera de los Estados Unidos Foto: NFL

La liga de fútbol americano más importante del mundo busca tener más alcance mundialmente, por lo que, al igual que la NBA, jugará un par de partidos en canchas internacionales.

Río de Janeiro y Madrid están entre las ciudades elegidas por la NFL para organizar partidos de la liga regular de fútbol americano de la próxima temporada, anunció este lunes la organizadora de la competición en un comunicado transmitido a la AFP.

MIGRANTES ESPAÑA
España no será el único país que visitará la NFL en 2026. Foto: AFP

En su afán por expandir este deporte a nuevos mercados, la NFL parece dar un paso más allá. La próxima temporada tiene previsto organizar ocho partidos fuera de Estados Unidos, uno más que en la actual campaña.

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Es el primer partido de la historia en Río de Janeiro

Río albergará por primera vez un partido de la NFL, en el Maracaná, luego de que en 2024 y 2025 se celebran partidos en Sao Paulo.

No obstante, Brasil, con su enorme mercado de más de 200 millones de habitantes, tiene una base de 36 millones de aficionados de la liga estadounidense, según estimaciones de la propia competición.

Río de Janeiro, Brasil
Río de Janeiro, Brasil Foto: Tomado de Visit Brasil

Es el segundo país con mayor número de seguidores de la NFL fuera de Estados Unidos, el primero es México, que concentra 48 millones de seguidores.

Se confirman dos ciudades en Europa

Madrid, que se estrenó el pasado noviembre en España con el partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el remodelado Santiago Bernabéu, se repetirá el próximo año.

París, en el Stade de France, organizará por primera vez un partido de la NFL, que también echará las redes en Oceanía con un primer encuentro en Melbourne. “París es una de las grandes capitales deportivas y culturales del mundo, conocida por su éxito en la celebración de grandes eventos internacionales”, destacó el comisario de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado de prensa.

Tres partidos serán organizados en Londres, uno de los principales mercados internacionales de la NFL y un último en Múnich.

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Desde que comenzó a disputarse partidos de la NFL fuera del territorio estadounidense, se han celebrado ya 62 partidos en el extranjero, lo que “demuestra nuestra continua ambición de crecimiento a nivel mundial”, añadió Goodell.

En esta temporada, las ciudades que visitó la NFL fueron, Dublín, Londres en dos ocasiones, Berlín, Madrid y Sao Paulo.

Los Miami Dolphins se quedaron con el primer duelo en la historia de la NFL disputado en España.
El duelo se desarrollo en el imponente nuevo Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Foto: Getty Images

*Con información de AFP.

