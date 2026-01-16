NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

La capital alemana albergó por primera vez un duelo de la liga de básquet más prestigiosa del mundo y allí los Magic se repusieron a un inicio de partido catastrófico, en el que llegaron a estar veinte puntos abajo en el marcador.

Orlando Magic logró su 23ª victoria de la temporada y afianzó su sexto lugar en la Conferencia Este de la NBA al dominar 118-111 a Memphis Grizzlies, en un partido deslocalizado a Berlín.

Con este triunfo, Orlando pisa los talones a los Sixers, quintos de la Conferencia Este.

El alemán Franz Wagner brilló en casa, con 18 puntos y 9 rebotes, liderando la reacción del equipo de Florida, aunque el máximo anotador de su equipo en el partido fue Paolo Banchero (26 puntos 13 rebotes).

Franz Wagner, jugador de Orlando Magic Foto: Getty Images

El partido no era un encuentro de exhibición, pero sí que hubo estrellas

Estrellas como Ja Morant y Jaren Jackson Jr. de los Grizzlies, junto a Paolo Banchero y los hermanos Franz y Moritz Wagner de los Magic, protagonizaron el encuentro.

A pesar de los 30 puntos logrados por Jaren Jackson, Memphis registra su 23.ª derrota de la temporada y es décimo de la Conferencia Oeste.

Las miradas también se dirigieron este jueves a la grada del pabellón de Berlín, con figuras del deporte alemán asistiendo al partido como el entrenador de fútbol Jürgen Klopp, los futbolistas Mats Hummels y Thomas Müller o el basquetbolista Dirk Nowitzki, entre otros.

Jurgen Klopp, D.T. de fútbol en un partido de NBA Foto: Getty Images

Los equipos seguirán en Europa

Los dos equipos volverán a ver las caras el domingo en Londres, en otro duelo de la minigira que la NBA viene realizando en Europa los últimos años.

El 18 de enero se enfrentarán al décimo juego regular de la liga en Londres. Se jugará en el O2 Arena, estadio de la capital inglesa.

Se espera que en 2027 la NBA tenga partidos como este en canchas de Manchester y París. Luego, en 2028, se espera que la mejor liga de baloncesto vaya a Berlín y París. La motivación inicial de llevar el baloncesto a estas ciudades es el plan de la NBA Europe, el proyecto que consolidaría la mejor liga de baloncesto en el Viejo Continente.

Estas ciudades están siendo consideradas por la organización para ser incluidas en la nueva liga de baloncesto. La NBA quiere incentivar a los aficionados a que disfruten de este deporte y empezar a fidelizarlos, para lo que será el nuevo proyecto que iniciaría en 2027.

Real Madrid vs. Barcelona en la liga española de baloncesto Foto: Getty

*Con información de AFP