Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Estados Unidos se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA en 2026. Sin embargo, el deporte rey en el país sigue siendo el fútbol americano, y las franquicias que integran la Liga Nacional de Fútbol (NFL) reflejan esa relevancia en el territorio.

En ese contexto, equipos como los Kansas City Chiefs impulsan proyectos para construir o modernizar sus instalaciones, con el objetivo de mejorar el espectáculo y la experiencia de los aficionados.

Aunque los Denver Broncos no lograron su objetivo de disputar el Super Bowl LX, la dirigencia del equipo no detuvo sus planes de inversión y evalúa la construcción de un nuevo estadio retráctil, cuyo costo estaría estimado en 2.400 millones de dólares.

El proyecto estaría previsto para concluir en 2031, año en el que los aficionados de los Broncos verían finalmente construido su nuevo estadio.

La iniciativa cobró fuerza luego de que el equipo quedara eliminado en la última jornada de la NFL, tras perder su pase a la gran final frente a los New England Patriots, en un partido marcado por una intensa nevada.

New England Patriots vs. Denver Broncos Foto: AFP

Greg Penner, el propietario de la franquicia argumentó: “Estamos evaluando opciones de techo retráctil. En este caso, ya vieron el clima de este año; estuvo fantástico hasta el último partido”.

Desde el entorno de los Broncos se atribuyó el fracaso deportivo a las intensas nevadas. No obstante, la franquicia de Denver llegaba como favorita al encuentro, luego de haber sido el mejor equipo de la temporada regular y superar en los playoffs a los Buffalo Bills.

Bo Nix, jugador estrella de los Denver Broncos Foto: Getty Images

Penner añadió: “La NFL tiene pautas sobre qué harán los equipos locales con su techo y cuándo podrán abrirlo o cerrarlo, así que cumpliremos con eso”.

Ejemplificando con el partido final de la conferencia, el propietario declaró: “En este caso, probablemente lo hubiéramos cerrado antes de tiempo, dada la temperatura y las posibles precipitaciones. Dicho esto, quién sabe si eso habría tenido algún impacto en el partido. En cualquier caso, esto habría sido más bien para bien de los aficionados, porque fue bastante duro”.