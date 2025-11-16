Dolphins vs. Commanders: así fue el primer partido de la NFL en España; hubo desfile de figuras en el Santiago Bernabéu

Los Miami Dolphins se llevaron este domingo el primer partido de la historia de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, en España al imponerse por un ajustado 16-13 a los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido con más emoción que brillo y decidido en la prórroga.

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 16: (L-R) Jose Luis Martinez-Almeida, alcalde de Madrid; Florentino Perez, president del Real Madrid; e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, caminan por el Santiago Bernabéu antes del duelo de NFL. | Foto: Getty Images

Los 78.610 espectadores que se dieron cita en el feudo del Real Madrid disfrutaron y vivieron, en primera persona, del espectáculo que conlleva la NFL, aunque en el plano deportivo seguramente no vieron el mejor de los encuentros.

Dolphins y Commanders dejaron claro que no están en su mejor momento e intercambiaron un carrusel de errores que terminó por dar una sufrida victoria a la franquicia que ejercía de local.

El choque en Madrid tan sólo tuvo dos ‘touchdowns’, pese a las innumerables y buenas oportunidades que hubo, con el resto de los puntos anotados por los ‘kickers’, y dentro del poco brillo, el ‘running back’ de los Dolphins De’Von Achane y el ‘wide receiver’ de los Commanders Deebo Samuel, fueron los más destacados en un partido que tuvieron en su mano ambas franquicias. La de Miami respira con su segunda victoria seguida para ponerse 4-7, mientras que la capitalina encajó su sexta derrota seguida y se queda con un preocupante 3-8.

No fue una primera parte excesivamente brillante, aunque al menos mantuvo la emoción por la igualdad en el marcador al descanso (6-6), producto de la ausencia de grandes jugadas y de la salsa de este, los ‘touchdowns’. Ni Dolphins ni Commanders acertaron cuando atisbaban la ‘Zona Roja’ en las opciones que tuvieron, alguna bastante óptima.

El duelo se desarrollo en el imponente nuevo Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. | Foto: Getty Images

Los dos ‘quarterbacks’ tampoco sobresalieron con dos ‘sacks’ para un Tua Tagovailoa al que no se le vio nada cómodo y otro para Marcus Mariota, aunque este dejó alguna buena acción individual en su intento de hacer olvidar lo máximo posible a Jayden Daniels, la gran ausencia de este partido en el Santiago Bernabéu.

El equipo de Mike McDaniel empezó amenazante, con el corredor De’Von Achane, un quebradero de cabeza para los de Dan Quinn, pero cuando rozaba el ‘TD’, la defensa de Washington, más entonada que en su negativa racha, le detuvo en una buena posición (4º down y 1) y le redujo a un ‘field-goal’. El siguiente ‘drive’ largo de los Commanders tampoco pudo sumar más allá de los tres puntos (3-3) al frenar la defensa el intento de carrera de Mariota.

Achane seguía haciendo daño, pero el premio era otro ‘field-goal’ porque Tagovailoa recibía su primer ‘sack’ de Martin. Mariota, después de una gran acción zafándose de varios rivales, pero sin conectar con Zach Ertz, recibía la misma ‘medicina’ de Doldson, aunque esta vez ni siquiera había el consuelo de los tres puntos. Otro ‘sack’ a Tagovailoa le dio una buena opción a Washington, pero una penalización cuando atisbaban el posible ‘touchdown’ les permitió únicamente igualar justo antes del descanso (6-6).

Errores sobre el final del encuentro

Tras el show del descanso de Daddy Yankee y Bizarrap, mucho más corto en duración y en espectacularidad que el de la Super Bowl, el paso por vestuarios trajo buenas noticias para el juego con el primer ‘TD’ del choque, para los Commanders, tras una buena carrera de Deboo Samuel (6-13).

Zinedine Zidane, Veronique Zidane y Enzo Zidane durante el juego de la NFL en el Santiago Bernabéu. | Foto: Getty Images

Los Dolphins tuvieron una gran opción de réplica a renglón seguido, pero se estrellaron cuando más cerca lo tenían contra la defensa rival y el pase final de Tagovailoa no encontró a Waddle. Sin embargo, supieron dejar encarrados en su ‘Red Zone’ a los Commanders, con Mariota rozando el ‘safety’, pero salvando finalmente la delicada situación, con un peaje peligroso porque el ‘quarterback’ entró en la lista de ‘cuestionables’ por una conmoción.

El partido entró en su cuarto final con los de Mike McDaniel una vez más rozando la ‘Zona Roja’ gracias al buen trabajo de Achane, el mejor de su equipo, y esta vez no lo perdonaron logrando igualar el choque por medio de Ollie Gordon (13-13) con casi todo el periodo todavía por disputarse.

Mariota pudo volver al campo y lo hizo además con una de las jugadas de la tarde, una carrera de 44 yardas en 3ª y 9, que dio a lo suyos la oportunidad de nuevo de ponerse por delante, pero Miami se hizo fuerte al borde de la ‘Zona Roja’ y el pase final del ‘quarterback’ no encontró a Ertz para el ‘TD’.

Antoine Griezmann disfrutó del encuentro de NFL. | Foto: Getty Images

Los Dolphins, sin embargo, no sacaron nada en su ‘drive’, con otro ‘sack’ para Tagovailoa, aunque los de Dan Quinn le devolvieron el favor con un error de Mike Sainristil al recoger el ‘punt’ y la consiguiente pérdida ya en su campo y con el reloj ahora a favor de Miami. Achane otra vez fue un puñal, pero otra vez, con todo a favor, la defensa se impuso al ataque y los Commanders sobrevivieron para tener el último ‘drive’ con 1:41 por jugar.